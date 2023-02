Les batteries solides chez Nissan dès 2028

Jusqu’ici uniquement virtuel, le concept Max-Out est désormais bien réel. Il s’agit d’un roadster, comprenez un cabriolet deux places, dédié au plaisir de conduire, et bien sûr, entièrement électrique. Si Nissan reste peu bavard sur son nouveau « manifeste », il pourrait cacher une technologie qui deviendra bientôt réalité.

En effet, la firme compte commercialiser des batteries à technologie électrolyte solide d’ici 2028. Cette prochaine génération d’accumulateurs remplace l’électrolyte liquide par un composé inorganique solide qui permet la diffusion des ions lithium, avec à la clé de nombreux avantages. Elle permettrait une recharge trois fois plus rapide que sur l’actuel Ariya, qui accepte aujourd’hui 130 kW, tout en étant plus compacte et plus légère. Cerise sur le gâteau, leur coût serait nettement réduit par rapport à la technologie actuelle et l’autonomie pourrait approcher 1 000 km.

En plus d’offrir de meilleures performances (autonomie, recharge…), ce type de batterie est aussi plus sûr puisque les électrolytes solides sont ininflammables lorsqu’ils sont chauffés. À noter que leur durée de vie est aussi plus longue.

La course est lancée

Ces batteries représentent un véritable saut technologique. Ainsi, la plupart des équipementiers et constructeurs y travaillent d’arrache-pied. Elles devraient apparaître à l’horizon 2030, mais la course est bel et bien lancée.

Pour le moment, il est trop pour savoir comment sera déployée cette synergie dans l'Alliance et notamment avec Renault, ni quelle future Nissan profitera de ce nouveau type de batterie. Néanmoins, la marque en dira plus courant mars. Affaire à suivre donc.