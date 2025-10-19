On a visité l’une des usines du renouveau de Renault à l’international

Si vous êtes un fidèle lecteur de Caradisiac, vous avez pu découvrir il y a quelques mois, grâce à Alexandre Bataille, l’usine de Tanger du groupe Renault, qui est la plus grande d’Afrique, mais également l’une des plus modernes et qui fabrique notamment la Dacia Sandero.

Aujourd’hui, on reste au Maroc et on file plus au sud à Casablanca pour visiter la SOMACA, un lieu chargé d’histoire qui représente également l’avenir de Renault à l’international.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

En effet, en octobre 2023 au Brésil, Luca de Meo avait lancé le « Renault International Game Plan 2027 ». Cette nouvelle stratégie posait les bases de la politique de conquête de la marque française au niveau mondial passant avant tout par un plan produit ambitieux avec le lancement de 8 modèles d’ici 2027 avec un objectif : « transformer la marque à l’international ». Le premier véhicule dévoilé à cette occasion avait été le Kardian, un SUV urbain, suivi du Boreal, un SUV familial.

Deux ans après cette annonce, nous avons interrogé Mohammed Bennani, Directeur Général Renault Maroc, qui fait le point sur la nouvelle politique du groupe : « le Game Plan montre la volonté de Renault de renforcer sa présence à l’international et cela passe d’abord par le Kardian, un modèle fabriqué au Brésil et Maroc. Ce pays est un hub industriel stratégique pour Renault qui a besoin comme tous les autres constructeurs de croissance. Cela passera par l’international. Kardian est un modèle d’implant et son solide lancement au Maroc, qui a permis à Renault de consolider sa place sur un marché ultra-concurrentiel, confirme que la nouvelle stratégie de Renault est la bonne ».

Et nous sommes venus sur les traces de ce Kardian pour assister à sa fabrication, mais aussi comprendre pourquoi ce modèle si important pour Renault connaît un succès aussi prometteur.

Tout débute donc à l’usine de la SOMACA de Casablanca. Mais que signifie ce nom ? Il s’agit d’un acronyme pour Société Marocaine de Constructions Automobile. Créée en 1959 par l’État Marocain, elle a été très rapidement été liée à Renault avec la fabrication par exemple à partir de 1966 de la 4L ou de la R16 par exemple. Mais à cette époque, la SOMACA assemblait d’autres marques comme des modèles Fiat ou PSA.

Dans les années 2000, Renault accroît sa place dans le capital de la SOMACA et c’est en 2005 que le constructeur français devient majoritaire, année qui marque aussi la construction du premier modèle Dacia, la Logan. Il faut attendre toutefois 2019 pour voir Renault acquérir 100 % du capital. Aujourd’hui, la marque roumaine y assemble des Logan, des Sandero et depuis peu Renault le Kardian.

Au-delà d’être une simple usine, la SOMACA, c’est avant tout une institution, une fierté nationale. On y travaille de génération en génération et l’homme a encore une place essentielle et elle compte 1 950 salariés qui travaillent en 3/8. Alors que certains sites ont automatisé beaucoup de fonctions, ici de nombreuses tâches comme en tôlerie sont encore manuelles à près de 80 %. Lors de notre visite, cela nous a frappé et sans que cela soit préjudiciable à la qualité, car le Game Plan met également l’accent sur la qualité des véhicules. En plus de la tôlerie, la SOMACA se compose de trois autres départements : la peinture, l’assemblage et la logistique. La première étape : l’emboutissage étant réalisé à Tanger avec des presses ultramodernes.

L’arrivée du Kardian, qui se partage les chaines de production, a nécessité bien évidemment quelques ajustements à l'image de la peinture bicolore indisponible sur les Sandero et Logan. Celle-ci est appliquée sur le toit et les montants manuellement après le reste de la couleur de la carrosserie, ce qui demande de protéger l’ensemble de la carrosserie.

Une fois peinte, la carrosserie passe à l’assemblage des éléments mécaniques, électroniques, mais aussi de la planche de bord, des sièges ou des différents ouvrants. Viennent ensuite les phases de contrôle avant le départ pour les livraisons dans le réseau.

En 2024, la SOMACA a battu son record de production annuel avec plus de 100 000 véhicules. La Sandero demeure le modèle majoritaire, mais ces chiffres devraient augmenter vu l’excellent début de carrière du Kardian. Le fait de produire un modèle au Maroc pour le Maroc est une recette qui semble gagnante.