Prenez-vous pour le pilote de Formule 1 Jean Alesi

C’est une vente un peu exceptionnelle que proposera la maison Artcurial le 27 janvier 2026 à l’hôtel Peninsula à Paris. Aux côtés de 65 voitures de collection, elle mettra aux enchères une Ferrari, et non des moindres.

Il s’agit ni plus ni moins de la Formule 1 F92A qui a couru lors de la saison 1992 avec à son volant Jean Alesi. Cette voiture a été offerte par la Scuderia au pilote à la fin du Championnat. Artcurial précise qu’après « une révision complète et deux tours de piste du pilote sur la célèbre piste de Fiorano, elle rejoint la salle de sport de la villa avignonnaise du pilote, où elle est exposée depuis près de 40 ans ! »

Si la monoplace est sans aucun doute dans un état irréprochable, la remettre en route peut relever de l’exploit. Il est impératif de retrouver les logiciels qui permettent de démarrer le moteur en toute sécurité et de faire fonctionner dans les règles de l’art tous les capteurs et périphériques.

Ce n’est pas mission impossible pour autant. Le futur, et chanceux, propriétaire aura peut-être l’occasion d’entendre rugir le V12 3.5 de 750 ch.

Une victoire en 1995

C’est aussi ce que souhaite le pilote français : « J’espère qu’entre les mains d’un vrai passionné, elle retrouvera la piste. Elle sera quoi qu’il en soit toujours la bienvenue au circuit Paul Ricard, ce qui me permettra de la revoir, cette fois en pleine action ! » Un circuit dont Jean Alesi fut le président en 2023.

D’origine sicilienne, Alesi est arrivé chez Ferrari en 1991, une époque « où tout était fait pour aller vite ». La seule victoire qu’il a remportée fut au volant d’une Ferrari en 1995 au Grand Prix du Canada. S’il n’a jamais réussi à devenir un champion, il a toutefois terminé 32 fois sur le podium et disputé pas moins de 201 Grand Prix. Âgé de 61 ans, il a mis fin à sa carrière en décembre 2012.

Il reste enfin une inconnue, celle du prix. Artcurial estime la vente entre 3 et 4 millions d’euros.