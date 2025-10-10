La berline électrique BMW qui pourrait changer la donne

Bmw vient de présenter son nouveau iX3. Premier véhicule de série basé sur la nouvelle architecture « Neue Klasse » mise au point par la marque, il représente un énorme pas en avant sur la technologie électrique : reposant sur une architecture électrique à 800 volts, il affiche des performances de charge à la pointe (plus de 400 kW en puissance maximale de charge et un 10-80 % en 21 minutes, avec 372 km de récupérés en seulement 10 minutes). Il embarque aussi des aides à la conduite plus efficaces et affiche un design en nette évolution par rapport aux modèles actuels de BMW.

On le sait, la version électrique de la berline Série 3 sera le deuxième membre de cette nouvelle famille « Neue Klasse ». On l’a déjà vu sous la forme d’un concept-car très proche de la série sa version de série ne devrait pas beaucoup s'en différencier comme nous avons pu le voir dans des photos espions. Cette future Série 3 électrique sera d'ailleurs accompagnée d'une toute nouvelle mouture de la version thermique, reposant toujours sur la plateforme CLAR et se rapprochant nettement en design de sa soeur électrique. Les graphistes de Kolesa l’imaginent virtuellement en version définitive. Elle sera officiellement présentée en 2026, comme la prochaine berline électrique.

Plus jolie ?

Même si l’on parle d’une donnée très subjective, avouons déjà que le design de cette Série 3 électrique (s’appellera-t-eille i3 ?) marque une énorme rupture par rapport au style des récents modèles de la marque à l’hélice. J’aurais tendance à dire, même s’il faudra attendre de découvrir le modèle définitif pour s’en assurer (il devrait ressembler de très près au concept-car), que les choses vont vraiment dans le bon sens avec un language simplifié au maximum et une face avant nettement moins caricaturale. Je pense qu’il s’agira réellement d’une belle berline.

Cette nouvelle identité, reposant sur une sillhouette épurée et des haricots désormais totalement intégrés dans la calandre, avec un style différent de ceux du iX3 (mais surtout des récents modèles thermiques et électriques de la marque à l’hélice), devrait d’ailleurs s’étendre au reste de la gamme hors SUV à moyen terme.

Plus de 800 kilomètres d’autonomie ?

Sachant que BMW annonce une autonomie maximale WLTP de plus de 800 kilomètres WLTP pour le nouveau iX3 avec ses gigantesques batteries de 108,7 kWh en version haut de gamme, la nouvelle Série 3 électrique pourra assurément aller encore plus loin sur une seule charge (grâce à son aérodynamisme plus favorable) si elle embarque elle aussi ces accumulateurs : tablons sur 850 km voir même un peu plus, ce qui pourrait constituer un record dans la production automobile actuelle (à titre de comparaison, la grosse Mercedes EQS revendique jusqu’à 814 km d’autonomie WLTP avec ses batteries de 118 kWh).

Même si la BMW i4 actuelle ne déméritait pas face aux autres modèles électriques du même genre, la future Série 3/i3 pourrait devenir la meilleure berline électrique du marché sur le plan technique. Hélas, elle coûtera beaucoup plus cher que les Tesla Model 3 et autres BYD Seal : probablement plus de 60 000€ en version de base avec des batteries moins grosses que celles du iX3 présenté récemment. On reste dans l’univers du premium allemand et la modeste Série 3 thermique actuelle démarre déjà à plus de 50 000€ avec un petit moteur essence de 156 chevaux. Sa version hybride rechargeable de 292 chevaux demande au minimum 65 550€.

Rappelons aussi que cette nouvelle BMW Série 3 électrique doit retrouver sur sa route une Mercedes Classe C électrique à partir de 2026, dont les performances devraient être au même niveau que celles du nouveau GLC.