Depuis 2021, Mercedes peut compter sur deux limousines dans sa gamme : la traditionnelle Classe S, toujours équipée de ses motorisations thermiques, et l’EQS électrique qui rivalise avec la BMW i7 sur le créneau des grandes voyageuses à zéro émission. Dotée de batteries de 108,4 kWh de capacité et d’une mécanique assez efficiente, cette EQS nous avait impressionnés lors de notre descente à Marseille depuis Paris à son volant. Elle pouvait en effet dépasser les 450 kilomètres d’autonomie à 130 km/h sur l’autoroute grâce à sa consommation limitée à moins de 21 kWh/100 kilomètres, permettant de la recharger à peine plus souvent qu’une grosse auto thermique sur ce genre de trajet.

dailymotion La Mercedes EQS (2024) augmente encore la taille de ses batteries (présentation vidéo)

L’EQS « millésime 2024 » que vous pouvez observer tout au long de cet article promet des performances encore meilleures sur le papier. Elle remplace en effet les batteries du précédent modèle par des accumulateurs d’une -gigantesque- capacité nette de 118 kWh. Ces batteries ne changent ni leur volume, ni la chimie ni le nombre de cellules, mais elles progressent en densité. Avec à la clé une autonomie maximale WLTP de 822 kilomètres d’après son homologation officielle pour la version 450+ propulsion dans sa configuration la plus frugale. Dans la vie réelle, ce chiffre devrait permettre d’approcher ou même dépasser les 500 kilomètres sur une seule charge à 130 km/h sur autoroute. La puissance maximale de charge ne change pas, en revanche, avec 200 kW en pointe (et une architecture électrique à 400 volts).

Une « vraie » calandre Mercedes

Le style de l’EQS était-il trop intrigant par rapport à celui de la Classe S ? Dans sa nouvelle finition « Electric Art », la limousine électrique affiche en tout cas une face avant plus « classique » avec la traditionnelle petite étoile de Mercedes qui fait son retour sur le capot et une calandre décorée pour faire quasiment croire à un couvre-radiateur de Mercedes à l’ancienne. Cette finition Electric Art rend d’ailleurs l’auto un peu plus élégante, notamment avec les jantes de 21 pouces multibranches. Nous ne connaissons pas encore le détail de la gamme de cette EQS « 2024 » mais ce niveau de finition Electric Art devrait se retrouver chez nous. Il pourrait même se situer en-dessous de l’AMG Line qui constituait jusqu’à présent le niveau de finition standard en France.

Des équipements en plus

Il y a aussi du nouveau à l’intérieur. Le gigantesque écran « Hyperscreen », une très coûteuse option à 8 700€ sur l’EQS depuis son lancement, se monte désormais en série sur la voiture et Mercedes nous promet que cela n’impliquera pas de hausse de son prix de base. En option, l’EQS pourra également s’équiper du pack Rear Comfort Plus permettant de replier le siège passager avant depuis le siège arrière droit pour étendre ses jambes au maximum, avec un repose-pieds. Installé à cette position, on se sent comme dans les limousines thermiques les plus opulentes même s’il y a toujours un plancher plus haut à cause de la plateforme électrique.

Du côté des aides à la conduite, la voiture pourra désormais changer de file toute seule pour doubler : une fois activés les systèmes de conduite autonomie de niveau 2, l’auto prendra-elle-même la décision de manœuvrer pour passer d’autres véhicules sur l’autoroute entre 80 et 140 km/h.