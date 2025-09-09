La Mercedes Classe C électrique est très fière de sa calandre - En direct du salon de Munich 2025

La star du stand Mercedes au salon de Munich 2025, c’est évidemment le tout nouveau GLC électrique. Reposant sur une architecture autrement plus moderne que l’ancien EQC, il arrive en même temps que son rival le nouveau BMW iX3 et promet des performances de charge au sommet.

Il affiche aussi un design un peu en rupture par rapport aux précédents modèles du constructeur allemand, avec une énorme calandre (entièrement fermée ici et éclairée de LED) dont la forme s’inspire de celle des berlines Mercedes des années 60 et 70.

La calandre va se généraliser

En marge de la présentation de ce nouveau GLC, Mercedes a diffusé une image montrant la future Classe C qui reposera sur la même plateforme (la MB.EA conçue pour les nouveaux modèles électriques de la marque).

Elle arbore exactement la même calandre, qui va d’ailleurs se généraliser sur tous les modèles de Mercedes-Benz à l’avenir (hors véhicules AMG et Maybach). Attendez-vous donc à retrouver cet élément stylistique partout dans la gamme. Les modèles de Maybach auront eux droit à une calandre spéciale, inspirée des Maybach du début du siècle dernier. Quant aux AMG, elles conserveront leur calandre à stries verticales.

Rendez-vous en 2026 pour la Classe C

La présentation officielle de cette nouvelle Mercedes Classe C électrique interviendra pendant l’année 2026. Elle sera suivie l’année suivante par la nouvelle Classe E électrique, qui remplacera l’actuelle EQE. On imagine aussi qu’un GLE électrique devrait suivre.