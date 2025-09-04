Les Mercedes EQE électriques vont disparaître, faute de succès

Depuis le début de la décennie, Mercedes a déployé une gamme de véhicules électriques reposant sur une plateforme dédiée : la grande limousine EQS, tout d’abord, puis sa version EQS SUV et la routière EQE suivie elle aussi de l’EQE SUV quelques mois plus tard.

Ces grands modèles électriques de Mercedes pouvaient compter sur de vraies qualités, objectivement supérieures à celles de leurs équivalents de chez BMW comme nous avions pu le constater chez Caradisiac lors de certains comparatifs. Mais ils ne se vendent pas : leurs rythmes de production ont été réduits à la baisse dès l’année 2024 et Mercedes va abandonner cette structure de gamme EQ dans les prochaines années.

La fin anticipée des EQE

D’après les journalistes anglais d’Autocar, Mercedes va même mettre fin à la carrière des Eqe berline et Eqe Suv de façon anticipée. Les deux modèles électriques de la marque à l’étoile verront leur production arrêtée à partir de l’année 2026, soit seulement quatre ans après leur lancement commercial.

La grande EQS, en revanche, doit bien rester au catalogue et même bénéficier d’une technologie largement améliorée l’année prochaine : elle passera son circuit électrique à 800 volts et abaissera sensiblement ses temps de charge, en plus d’améliorer encore son autonomie maximale.

Une Classe E électrique dès 2027

Outre l’arrivée des nouvelles GLC et Classe C électriques dès l’année 2026 (avec une technologie électrique bien meilleure que celle des EQE et EQS actuelles), Mercedes planche déjà sur une toute nouvelle Classe E électrique (qui sera proposée aux côtés de la Classe E thermique basée sur une architecture différente) prévue pour 2027. Elle et le GLE électrique remplaceront ainsi les EQE berline et SUV.