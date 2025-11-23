Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw

Les robots Figure 02 de l’usine BMW Spartanburg prennent leur retraite

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Après avoir contribué à l’assemblage de plus de 30 000 BMW, les robots Figure 02 de l’unité de production de Spartanburg quittent les chaînes. Ces derniers travaillaient sur place depuis 11 mois.

Les robots Figure 02 de l’usine BMW Spartanburg prennent leur retraite

Les employés de l’usine BMW de Spartanburg partageaient depuis plusieurs mois leur chaîne de production avec des ouvriers pour le moins insolites. Une flotte de robots humanoïdes Figure 02 effectuaient en effet plusieurs tâches autrefois réservées à des employés classiques avec des journées de 10 heures du lundi au vendredi.

D’après l’entreprise Figure, les robots ont parcouru depuis leur intégration non moins d’1,2 million de pas soit plus de 350 kilomètres. De quoi effectuer sur la période plus de 1250 heures de travail pour l’assemblage de plus de 30 000 SUV compacts BMW X3 en Caroline du Sud. Des tests qui permettaient à la société de collecter de nombreuses données nécessaires au développement du Figure 03 incarnant la nouvelle génération.

Les robots Figure 02 de l’usine BMW Spartanburg prennent leur retraite

Conçu pour cohabiter avec les humains

D’après Figure, le 03 poussera encore plus loin sa capacité à évoluer en milieu domestique et industriel aux côtés des êtres humains. Le robot sera 9 % plus compact avec des articulations plus performantes, une intelligence artificielle plus avancée et de nouveaux composants pour sa vision, sa préhension et sa communication avec les équipes. Le lancement commercial du Figure 03 est prévu pour 2026.

Les robots Figure 02 de l’usine BMW Spartanburg prennent leur retraite
