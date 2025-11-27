L’entrée de gamme sportive chez Opel dépasse les 45 000 €

Il s’agit de la porte d’entrée pour bénéficier d’une Opel au sang chaud. Ne vous attendez pas à un moteur thermique de caractère, ce sont les électrons qui s’expriment dorénavant.

Bâti sur la même plateforme que la Lancia Ypsilon HF ou l’Alfa Romeo Junior Veloce, ce Mokka affiche des chiffres solides : 280 ch, un couple de 345 Nm, un 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes et une vitesse de pointe de 200 km/h, ce qui n’est pas si mal pour un modèle électrique.

Il profite aussi d’une plus faible hauteur de caisse (- 10 mm), de réglages spécifiques (direction et amortissement), de grandes jantes de 20 pouces et surtout d’un différentiel autobloquant Torsen. Un équipement idéal pour faire passer le couple au sol. En revanche, il ne faut pas lui demander la lune côté autonomie avec 336 km homologués.

Seulement, le pire se situe ailleurs, en bas du bon de commande exactement. Cet Opel Mokka GSE est vendu à partir de 46 500 € ! Un tarif pour le moins salé qui ne fait malheureusement pas exception sur le segment. Son cousin de chez Alfa Romeo est facturé 46 900 € et la Lancia Ypsilon HF 42 400 €. Il n’y a que l’Abarth 600e qui se veut moins élitiste avec ses 39 900 €. Toutefois, elle n’offre que 240 ch sur la pédale de droite. Il reste aussi l’Alpine A290, dont la déclinaison de 220 ch débute à 38 580 € (GT Performance). C’est la moins chère du lot, mais aussi la moins puissante et la seule privée d’un véritable différentiel à glissement limité.

Des équipements spécifiques

En toute logique, l’équipement du Mokka GSE est riche avec les projecteurs matriciels, le maintien actif dans la voie, la caméra de recul à 180°, les sièges et le volant chauffants ou encore la recharge par induction pour smartphone. Elle propose également un indicateur de force G, un chronomètre, la gestion de la batterie et d’autres éléments liés à cette déclinaison sportive. Dans les faits, des informations que l’on utilise peu.