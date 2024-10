BMW Neue Klasse: les voitures de demain (matin)

Les concept cars sont parfois des créations un peu abstraites, dont le décryptage peut apparaître un peu ardu. Mais les deux modèles exposés au Mondial de l'automobile par Bmw appartiennent à une autre catégorie, celle qui donne l’impression de véritablement regarder par le trou de la serrure du bureau d’études et délivre de nombreuses informations quant aux intentions de la marque. Celle-ci a d’ailleurs prévenu que les Neue Klasse (berline) et Neue Klasse X (SUV) préfigurent fidèlement des modèles attendus dès 2025.

Les fondamentaux du design maison sont là, avec des proportions dynamisées par des porte-à-faux courts, tant à l’avant qu’à l’arrière. Il en va de même, notamment sur la berline, pour l’incontournable « pli Hoffmeister », ce découpage de la vitre arrière qui caractérise les BMW depuis… longtemps, bien longtemps! Quant à la calandre en double haricot, elle est rétroéclairée et semble flotter sur le mufle du SUV. La berline, elle, réinterprète le principe du nez de requin, là encore une référence aux modèles d’hier (et de demain, donc).

Mais ces deux véhicules constituent aussi et surtout des propositions extrêmement modernes, avec des motorisations électriques pilotées par un système eDrive de sixième génération, et des batteries que BMW dit capable de gagner 300 km d’autonomie en 10 minutes sur borne rapide. De plus, l’autonomie bondirait de 30% par rapport aux standards actuels. Il est aussi question de circularité, avec l’usage de matériaux biosourcés, et bien sûr de transition digitale avec une conduite automatisée. Enfin, le Neue Klasse X reçoit le système d'affichage tête haute dit "Panoramic vision" dont le designer BMW que nous avons interviewé vous détaille le fonctionnement dans la vidéo accompagnant cet article.

Cela ne se voit pas sur la vidéo, mais le service de sécurité du stand BMW était sur les dents mardi matin lors de notre tournage. La marque redoute en effet une irruption de militants écolos, qui pourraient dégrader les voitures. On se souvient qu'il y a deux ans, un groupe avait aspergé de peinture des Ferrari exposées dans le cadre d'une exposition caritative.