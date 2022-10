Des activistes s'en prennent aux Ferrari du Mondial de l'auto 2022

Ce vendredi 21 octobre 2022, les membres du groupe « Extinction-Rébellion » s'en sont une nouvelle fois pris à l'automobile. Déjà auteurs de plusieurs opérations de dégonflage de pneus des SUV dans les rues, ils ont profité du Mondial de l'automobile pour prendre d'assaut le stand regroupant toute la collection de Ferrari exposée sur le salon dans le hall 4.

Après avoir aspergé une substance noire sur la carrosserie d'une Ferrari 430 16M, d'une 360 Challenge Stradale et d'une Mondial, ils ont utilisé de la colle pour fixer leurs mains sur les carrosseries de ces autos. Ils se sont ensuite assis contre les voitures, expliquant avoir agi de la sorte pour « dénoncer une industrie polluante qui cherche à laver son image avec des véhicules verts mais qui continue à promouvoir la voiture individuelle comme transport d'avenir », comme il est écrit sur leur compte twitter.

Un stand à but caritatif

Le stand en question avait un accès payant à 5€, dont les bénéfices seront reversés à la Fondation Perce-Neige, qui a pour but d'accueillir et d'accompagner de façon adaptée les enfants et les adultes touchés par une déficience mentale. D'après des témoins, les activistes auraient payé leur entrée à 5€ avant de passer à l'action une fois sur le stand. On ignore pour l'instant s'ils ont délibérément agi en sachant que cet espace profitait à une association caritative. L'une des personnes du groupe d'activistes, que nous avons brièvement interrogé, semblait être informée du lien avec l'association. Mais nous n'avons pas pu vérifier si elle était au courant de ce point avant l'opération.

Des dégâts ?

Les membres du collectif ont été interpellés par la police et les propriétaires des Ferrari exposées pourraient évacuer les véhicules dans la nuit. On ignore pour l'instant s'il y a des dégâts sur la carrosserie des voitures touchées par l'opération. D'après les activistes, « les substances utilisées sont sans risque et la colle partira à l'eau ». De notre propre constatation, il y a tout de même des traces inquiétantes aux endroits où la colle a été appliquée.

Cette action d'Extinction-Rébellion arrive deux jours après celle du mouvement « Scientist Rebellion » du pavillon Porsche de l’Autostadt de Volkswagen, où des activistes se sont collés au sol près de voitures avec une revendication similaire. A noter qu'au Mondial de Paris, personne n'a répondu par la violence aux actions de ces militants.