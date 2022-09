Mondial de Paris 2022 : il y aura 16 Ferrari d'exception

Comme Lamborghini, Aston Martin, Porsche ou Bugatti, Ferrari fera malheureusement l'impasse sur le Mondial de l'Automobile de Paris 2022. C'est fort dommage, car le nouveau SUV Purosangue aurait figuré parmi les stars de l'évènement compte tenu des réactions qu'il suscite depuis sa présentation officielle sur internet. Mais bonne nouvelle : il sera tout de même possible d'admirer des Ferrari au salon de Paris. Beaucoup de Ferrari, même.

L'organisateur du Mondial annonce en effet qu'avec la complicité d'un généreux collectionneur et le magazine Sport Auto, pas moins de 16 modèles de la marque au cheval cabré seront exposés à l'occasion du rendez-vous parisien. Les fans de l'enseigne de Maranello pourront notamment admirer une LaFerrari, cette supercar lancée en 2013 qui coûte désormais plus de trois millions d'euros sur le marché de la collection. Ou encore un exemplaire de la 458 aperta, toujours considérée aujourd'hui comme l'une des super-sportives de Ferrari les plus pures grâce à son V8 atmosphérique. Du côté des mécaniques d'exception, les visiteurs pourront également observer une rare Monza SP2 et son V12 de 810 chevaux. Un modèle d'ailleurs exposé lors du dernier salon de Paris 2018 où elle était officiellement dévoilée...

Une Ferrari 250 GTO et de photos en Portofino

Il y a aura aussi une sculpture à l'échelle 1 de la légendaire Ferrari 250 GTO, réalisée par l'artiste Antoine Dufilho, pour ceux qui vénèrent l'ancienne voiture la plus chère du monde. Et une Ferrari Portofino dans laquelle les enfants pourront s'installer pour obtenir une photo souvenir. Ces Ferrari seront visibles pour tous les visiteurs du salon mais l'accès à l'intérieur du stand sera payant avec un droit d'entrée fixé à 5€. Les bénéfices seront reversés à la Fondation Perce-Neige, créée par Lino Ventura.