Deux éditions spéciales pour les Peugeot Partner et Citroën Berlingo Van

Le Peugeot Partner Pro Skill est une édition spéciale équipée de série du Pack Chantier. Ce Partner à motricité renforcée s’adresse aux professionnels appelés à emprunter par exemple des chemins de campagne ou arpenter des routes difficiles. Ce pack inclut une garde au sol relevée de 30 millimètres, une protection moteur, des antibrouillards, une roue de secours taille réelle, des pneus spécifiques tous chemins, ainsi bien sûr que le système Grip Control avec le contrôle en descente (Hill Assist Descent).

Le Pro Skill est proposé avec trois motorisations. Il y a le 100 chevaux Diesel couplé à une boîte manuelle à six rapports, le Diesel 130 chevaux avec la boîte automatique EAT8, ainsi que la version électrique, ses 136 chevaux et sa batterie de 54 kWh. Tous ces Pro Skill sont proposés en longueur standard (4,40 mètres de long) avec la cabine Extenso trois places.

Le Partner Pro Skill est également proposé avec une innovante transmission 4x4 électrifiée développée par Dangel. Ce nouveau système se compose d’un train arrière équipé d’un moteur électrique alimenté par une batterie autonome de 48 V. ne nécessitant donc aucune recharge. Cette technologie permet de garder la puissance du moteur de base sur les roues avant et d’ajouter la puissance du moteur électrique sur les roues arrière, explique son concepteur. Ce Partner 4x4 bénéficie d’un rehaussement de 6 centimètres supplémentaires (soit 9 cm au total). Le Partner Pro Skill 4x4 est uniquement proposé avec le 130 chevaux couplé boîte automatique EAT8.

Les prix : le Partner Pro Skill est vendu 27 000 € HT en 100 chevaux, 29 400 € HT en 130 chevaux et 37 100 € HT en électrique. Le prix de la version 4x4 n’a encore été communiqué.

Tout est dans le style…

Autre série spéciale avec le Citroën Berlingo Van qui se pare des atours d’une version XTR. Ce Berlingo adopte un style « baroudeur urbain » pour reprendre la terminologie du constructeur. Ce qui se traduit par des éléments esthétiques spécifiques comme les nouveaux blocs optiques, qui sont en fait ceux du Berlingo voiture particulière, les jantes aluminium 16’’ noires de série ou encore les poignées et coques de rétroviseurs noir brillant sans oublier le petit détail qui fait tout, ces bandes latérales rouges et des touches de même couleur sur le capot. Et pour conserver toute « l’harmonie » de ces finitions rouges, ce Berlingo n’est disponible qu’en trois coloris blanc Kaolin, bleu Kiama et gris Acier.

Ce Berlingo Van XTR affiche un équipement plutôt riche avec notamment la caméra de recul HD à 180° avec affichage sur l’écran central, les caméras latérale et arrière en haut de la porte battante, qui elles s’affichant en couleur dans le nouveau rétroviseur intérieur numérique, ainsi qu’un nouveau système de vision à 360° combinant caméra de recul HD et rétro vision.

Le Berlingo Van XTR est uniquement proposé en taille standard M (4,40 m de long), et en thermique comme en électrique. Les prix sont de 27 400 € HT pour le Diesel 100 chevaux et la boîte manuelle, 29 800 € HT pour le Diesel 130 chevaux avec sa boîte automatique à 8 rapports EAT8, et 37 500 € HT pour la version ë-Berlingo avec son moteur électrique de 136 chevaux.