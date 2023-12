Citroën : Le nouveau ë-Berlingo soigne son style

Uniquement électrique et à vocation familiale, le Citroën ë-Berlingo se met à jour… et pas qu'un peu ! La principale évolution concerne surtout la face avant, franchement inédite et sans rapport avec celle de l'actuelle génération.

Voulue très moderne, et elle l'est, elle adopte la nouvelle identité esthétique de la marque avec en son centre le nouveau logo à chevrons désormais ovale. Elle accueille également de nouveaux projecteurs intégrant là encore la nouvelle signature lumineuse de la marque, à trois segments avec deux barres horizontales et une barre verticale. « Le bandeau et les différentes grilles inférieures forment des strates qui structurent la face avant et renforcent le sentiment de largeur, permettant d’appuyer un caractère affirmé plein d’assurance », assure le constructeur.



Du nouveau à bord également avec une planche de bord entièrement revue et intégrant un nouvel écran central tactile 10''. Il s'agit d'un écran standard pour le nouveau système d'info-divertissement My Citroën Play et d'un écran haute définition pour le nouveau My Citroën Drive Plus, qui est lui disponible avec la navigation 3D connectée et permet d'afficher la caméra de recul. Nouveau également le volant, qui comprend désormais un léger méplat en partie inférieure, le nouveau logo au milieu et les commandes pour contrôler le système audio et le régulateur de vitesse.

Le nouveau ë-Berlingo adopte, et c'est une première sur ce segment, les sièges avant "Advanced Comfort". « Leur architecture sophistiquée associée à une mousse et des soutiens latéraux spécifiques de haute qualité garantit un confort de haut niveau », explique le constructeur.

Un peu plus d'autonomie



Exclusivement électrique, le nouveau ë-Berlingo conserve sa motorisation de 100 kW (136 chevaux) et se dote de la batterie de 50 kWh de capacité utile, ce qui lui permet de gagner un peu en autonomie : 40 kilomètres de plus pour être précis, permettant d'atteindre 320 kilomètres contre 280 kilomètres sur l'actuel modèle. Trois modes de conduite sont toujours disponibles, Eco, Normal et Power tandis qu'un nouveau système de freinage régénératif peut être activé selon trois niveaux grâce à des palettes situées derrière le volant. Enfin, Citroën propose en option une pompe à chaleur inédite qui permet de réchauffer l'habitacle sans faire appel à l'énergie de la batterie. C'est toujours bon pour l'autonomie. Le ë-Berlingo est équipé d’un chargeur embarqué de 7,4 kW et peut recevoir en option un chargeur triphasé de 11 kW. Depuis une wall-box de 7,4 kW, la recharge complète prend 7 h 30. Il faudra 5 heures avec une wall-box de 11 kW.

Ludospace, le ë-Berlingo est toujours proposé en deux longueurs : le M à 4,40 mètres et le XL à 4,75 mètres. L’espace de chargement va de 775 litres sous tablette pour le Berlingo M à 4 000 litres au maximum sur le XL. C'est aussi ce modèle long qui peut accueillir en option deux sièges supplémentaires, transformant le Berlingo en sept places.

Le nouveau ë-Berlingo sera dans les concessions au printemps prochain. Les tarifs n'ont pas été communiqués.