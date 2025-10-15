Cette Ferrari extrêmement bizarre vaut une petite fortune pour une bonne raison

Dans le monde de la voiture d’exception, il existe une catégorie à part : celle des prototypes. Voici par exemple une étonnante Ferrari 458 Italia défigurée par le constructeur pour y greffer une mécanique dantesque. L’auto abrite en effet un V12 à la place du V8 et de nombreuses pièces de l’hypercar Laferrari.

Le modèle de développement en question baptisée Ferrari M6 faisait partie des tout premiers prototypes construits par la firme italienne par les ingénieurs en charge du projet. Sa conception remonte à 2012 entre les mois de février et avril. La voiture parcourait ensuite de mai 2012 à mai 2013 de nombreux kilomètres sur la piste de Fiorano pour récolter des données relatives au freinage. Ses roulages servaient ensuite à peaufiner les réglages des suspensions, des trains et de la direction de la Ferrari Laferrari.

Une auto vendue à un passionné

En juillet 2016, la marque au cheval cabré cède la Ferrari M6 à un collectionneur passionné. Pour les fans du genre, bonne nouvelle : cette auto revient sur le marché. Elle est en effet disponible aux enchères jusqu’au 23 octobre prochain. L’entreprise spécialiste RM Sotheby's se chargera du coup de marteau final. Son prix de vente est estimé sur l’annonce en ligne entre 900 000 euros et 1 100 000 euros.