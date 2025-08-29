Voici le nouveau Tesla Model Y Performance

460 ch, une vitesse maximale de 250 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 s, voici les performances de la nouvelle Tesla Model Y Performance, qui va prochainement être introduite dans la gamme aux côtés des versions Propulsion et Grande Autonomie (Propulsion & 4 roues motrices).

Concrètement, ce Model Y reçoit le même moteur que la dernière Model 3 Performance, qui offre 16 % de couple en plus, une puissance en progression de 22 %.

Bien évidemment, ces chiffres s'accompagnent également de quelques évolutions stylistiques. Ainsi, on remarque les boucliers avant et arrière spécifiques agrémentés de quelques détails noirs. Les jantes dénommées Arachnid, qui reçoivent un design particulier, mesurent 21 pouces et abritent des étriers de frein rouges. Enfin, un aileron en carbone fait son apparition sur le hayon, qui reçoit pour l'occasion le logo Performance. Ces ajustements permettent d'améliorer l'aérodynamisme avec une réduction de la portance et de la traînée. En matière de consommations, Tesla annonce une moyenne de 16,2 kWh/100 km et une autonomie pouvant atteindre 580 km soit 66 km de plus que l’ancienne version.

L'intérieur bénéficie de quelques modifications. La plus notable est l'agrandissement de l'écran central qui mesure désormais 16 pouces contre 15,4 sur les autres Model Y. L'habitacle change d'ambiance avec la présence de sièges sports avec repose genoux à réglages électriques, de placages en carbone sur la planche de bord et les contreportes ainsi qu'un pédalier en aluminium. Tout cela va de pair bien évidemment avec les améliorations apportées à la version restylée comme le toit panoramique en verre insonorisant, l'écran tactile arrière de 8 pouces ou les sièges de deuxième rangée inclinables électriquement.

Pour supporter les chronos précédemment évoqués, Tesla a également revu la partie châssis avec l'adoption d'une suspension adaptative, mais également un amortissement et des barres antiroulis.

Plus d'infos prochainement

Après ces premières informations, nous vous donnons rendez-vous cette après-midi pour de nouvelles photos et même vidéo afin de vous présenter en détail cette nouvelle Tesla Model Y Performance.