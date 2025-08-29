Leasing social électrique : Citroën sonne la charge

Toutes les marques sont dans les starting-blocks, mais Edouard George, Directeur de Citroën France, entend bien prendre un meilleur départ que ses concurrents.

Car ses adversaires sont nombreux cette année, même si l’une des stars 2024 du leasing social, la Renault Twingo e-tech à 40 euros par mois, n’est plus en lice. Alors, le boss des Chevrons pour l’hexagone avance vers le podium avec son ë-C3 à 95 euros par mois. « Le réseau, les 1700 points de ventes, et les unités de production sont prêts à répondre à la demande » explique-t-il.

Faire mieux que la Peugeot 208 ?

La petite Citroën remportera-t-elle le challenge cette année ? Elle devra pour cela s’engager dans une lutte fratricide avec la gagnante des gagnantes de l’an passé : la Peugeot e-208 qui, en cette deuxième saison, ne peut pas, comme elle, jouer sur l’effet nouveauté et s'affiche à 135 euros par mois.

En revanche. La Fiat Grande Panda électrique, à la mécanique strictement identique, est proposée aux mêmes 95 euros par mois en LLD sur 36 mois et pourrait être une sérieuse rivale. Un autre concurrent est lui aussi sorti du bois, et coûte à peine 4 euros de plus, il s’agit du très convaincant Hyundai Inster.

Reste que Citroën est bien placé dans cette course, en raison de l’étendue de son réseau bien sûr, mais aussi grâce à son image franco-française. Qu’est ce qui pourrait le freiner pour s’offrir la plus grosse part du gâteau parmi les 50 000 autos de ce leasing social ? Les bugs de son démarrage l’hiver dernier peut-être.

Alors les Chevrons n’ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier et débarquent en concession avec pas moins de quatre autos éligibles au fameux leasing. « Nous comptons beaucoup sur l’e-C3 Aircross à 119 euros par mois avec la batterie de 54 kWh » rappelle Edouard George. Et si c’était elle la nouvelle star ? Mais là encore, il est concurrencé par sa cousine, la Fiat 600e. Sauf que cette dernière, à la batterie similaire, est distancée côté tarif, à 145 euros par mois.

Des promos sur toute la gamme, hors leasing

À ce prix, ou presque, Citroën propose son e-Berlingo à 149 euros, pour les amateurs de ludospaces électriques, ou la ë-C4, plus chère, à 179 euros. « Avec la peinture métal offerte sur toutes les autos éligibles, rappelle le patron, en se souvenant que tout le monde ne rentre pas dans les codes du leasing social ».

Alors il a mis en place un dispositif spécial pour toute sa gamme d’autos électriques, afin de surfer sur la campagne nationale du moment, ou, d’ici le 30 septembre et le lancement du leasing, la filière et le public a les yeux tournés vers l’électrique.

C’est que l’opération est restrictive, et ne concerne que ceux dont les revenus ne dépassent pas 16 300 euros par an, travaillent à 15 km de chez eux au minimum et effectuent 8 000 km chaque année, au minimum, pour des raisons professionnelles.

Autant dire que tout le monde n’est pas concerné. Du coup, Edouard George tente d’attirer tous les autres. Mais les loyers qu’il propose ne sont pas les mêmes, puisque l’ë C3 double presque son tarif à 176 euros par mois, assorti d’un apport de 2 000 euros.

Les autres électriques de la maison augmentent également, mais de manière moins importante. Pour consoler ces clients désavantagés, le directeur général paie sa tournée de Wallbox, ou presque, puisque, malgré une belle promo, elle coûte tout de même 499 euros.

Éligibles au leasing social ou pas, les Chevrons se déploient donc pour convaincre et Edouard George entend bien mobiliser ses équipes « pour proposer des solutions concrètes ». Des équipes, et un réseau particulièrement, qu’il est parfois difficile de convaincre, un rien échaudé par l’aventure de l’an passé.

Rassurer le réseau

Un rien échaudé par les reprises des autos l'an passé, le réseau peut être rassuré cette année. "un buyback pour les retours a été centralisé chez Stelantis" affirme le boss. Quant au remboursement des aides par l’État qui ont beaucoup traîné, les choses devraient s’arranger, « car ce n’est plus l’état qui paie l’addition mais le CEE, et la somme est déjà provisionnée » rassure Edouard George.

En clair, ce sont les fournisseurs d’énergie (pétrole, gaz, électricité) qui sont taxés pour financer, en partie, les actions de réduction de la consommation énergétique par le biais de ces Certificats d’Économie d’Énergie. Des CEE qui paient les 369 millions d’euros du leasing social (au lieu des 650 millions l’an passé) représentant 7 000 euros par auto (au lieu de 13 000).

Une baisse conséquente qui ne devrait pas nuire au succès de l’opération et chez Citroën, comme ailleurs, les vannes de commandes sont déjà ouvertes, sur un site dédié et aux guichets des concessionnaires qui sont sur le qui-vive pour prendre les commandes et, comme l’assure le patron des Chevrons pour la France, « assurer toutes les livraisons avant la fin de l’année ».