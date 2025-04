MG S5 EV : le successeur du petit SUV électrique ZS se dévoile !

Cela fait maintenant 5 ans que la marque MG a fait son retour en Europe, sous l’impulsion du chinois Saic auquel elle appartient depuis 2007. Un retour gagnant puisqu'elle a écoulé 88 000 exemplaires dans l'Hexagone depuis, figurant désormais en 7e place des ventes à particulier. Derrière les marques françaises, Dacia et Toyota certes, mais devant des constructeurs historiques plus réputés tels qu'Opel, Kia et Hyundai.

Un succès qu'elle doit à une politique tarifaire agressive, mais aussi à un déploiement important du réseau avec 184 points de ventes sur tout le territoire français désormais, outremers compris. Cette année, la première génération du petit SUV ZS qui a rendu cela possible tire sa révérence. D'un côté, la version thermique a été remplacée par un tout nouvel opus hybride reprenant la plateforme de la citadine MG3.

De l'autre, l'électrique change de la cave au grenier avec un look inédit et surtout la plateforme MSP de la berline compacte MG4, ce qui lui vaut une nouvelle appellation S5 EV. Ses dimensions sont bien supérieures à celles de son prédécesseur avec notamment 4,48 m de long, soit 17 cm de plus. De fait il ne concurrence plus seulement le Peugeot e-2008 mais également le Peugeot e-3008, son rival français Renault Scenic V ou encore des étrangers "bon marché" tels que le récent Skoda Elroq.

Grand habitacle mais coffre moyen…

Esthétiquement, le S5 EV ne révolutionne pas le segment. Le profil se veut conventionnel comparé aux Français avec des galbes et plis classiques. Mais on retrouve les gênes de la MG4 avec notamment les feux arrière en Y courant sur les ailes ainsi que le bandeau lumineux les reliant et, à l'avant, un bec lisse typique cerné par des yeux plissés.

Les dimensions généreuses profitent aux places arrière avec un bel espace au niveau des jambes. On apprécie également la banquette, moelleuse et suffisamment inclinée pour soutenir les jambes des plus grands…

Hélas, la présence du moteur à l'arrière grève le volume de chargement : alors que les Peugeot e-3008 et Renault Scenic proposent respectivement 520 dm3 et 545 dm3, le nouveau venu se contente de 453 dm3. Espérons, en compensation, un diamètre de braquage exemplaire typique de cette architecture, comme sur l'Elroq. Au passage, la soute du Tchèque propose 17 dm3 de plus. Rien de vraiment déterminant à l'heure du choix.

À l’avant, le nouveau-né offre davantage d'aisance que son prédécesseur, notamment en largeur. En outre, la finition apparaît un peu plus soignée avec un matériau moussé en haut de la planche de bord et des contre-portes, et des assemblages sérieux. Hélas, les autres plastiques restent durs et brillants, et la moquette rase et rêche.

En matière d'infodivertissement, le S5 EV s'offre des écrans bien plus modernes que ceux de la MG4, ce qui n'était pas très difficile. De bonne taille avec 7'' pour l'instrumentation et 12,8'' pour le système multimédia, ils apparaissent lisibles, complets, et réactifs à première vue, même s'il nous faut attendre l'essai pour nous prononcer définitivement sur leur efficacité.

Quoi qu'il en soit, l'ergonomie générale apparaît simple, avec notamment l'intégration, au centre, d'une console de chauffage dotée de bons vieux boutons, même si l'on peut regretter l'absence de réglage gauche/droite de la température.

Point de révolution technique…

Techniquement, Le MGS5 EV reprend donc la plateforme de la MG4. Deux versions seront proposées, forcément à moteur arrière, donc propulsion. L’entrée de gamme de 170 ch sera alimentée par une pile Lithium-Fer-Phosphate de 47,1 kWh utiles promettant une autonomie en cycle mixte de 340 km, et hélas beaucoup moins sur voies rapides.

De fait, ceux qui comptent voyager devront se tourner vers la déclinaison plus puissante de 231 ch, qui elle bénéficie d'une batterie Nickel-Manganèse-Cobalt de 62 kWh. Forcément, le rayon d'action annoncé apparaît bien meilleur avec 480 km en moyenne, soit un compromis entre ce que l’on trouve dans le segment B du e-2008, et la catégorie C des e-3008 et Scenic (qui eux promettent entre 600 et 700 km dans leurs déclinaisons grandes autonomie).

Des petites piles donc, mais qui auront l'avantage de se recharger rapidement sur du courant continu DC : de 10 à 80 % en 24 minutes pour la première (120 kW de puissance), 28 minutes pour la seconde (139 kW). Par ailleurs, elles devraient garantir des tarifs "raisonnables", à l'achat comme en location, et ce malgré l'absence d'aide gouvernementale (fabrication en Chine oblige).

Quoi qu’il en soit, le S5 fera forcément le plein d'équipements : la finition de base Comfort offrira ainsi la conduite semi-autonome, les jantes alliage (un peu petite toutefois puisqu'en 17''), les phares LED, les grands écrans avec GPS intégré et réplication des smartphones sans fil notamment. Cette version haut de gamme Luxury, quant à elle, ajoutera la pompe à chaleur bien pratique en hiver, le siège conducteur électrique, un accoudoir central arrière, les vitres arrière surteintées, la caméra 360° et les rétros rabattables électriquement, entre autres.