Cadillac gagne pour la première fois, Peugeot progresse, Ferrari tombe

Cadillac court après la victoire au plus haut niveau du sport automobile en endurance depuis le début du siècle. Et pour la première fois de son histoire, la marque américaine signe enfin de vrais succès majeurs. L’année dernière, déjà, Cadillac avait réussi à gagner dans le championnat de l’IMSA aux Etats-Unis. Le moins dernier, le constructeur n’avait pu concrétiser aux 24 Heures du Mans après sa pole position. Mais à l’occasion de la reprise du championnat du monde d’endurance (WEC) le week-end dernier aux 6 Heures de Sao Paulo, Cadillac a bien signé sa première victoire dans la discipline. Il y a même signé un très beau doublé.

Les prototypes de la General Motors partaient d’ailleurs en tête sur la grille et malgré la pression exercée par des Porsche 963 toujours très compétitives, les deux V-Series.R ont réussi à verrouiller les deux plus hautes marches du podium au terme d’une course parfaite.

Ferrari en gueule de bois

Dominatrices depuis le début de la saison du championnat du monde d’endurance, les Ferrari sont totalement passées à côté de cette épreuve. La meilleure des Italiennes termine en huitième place seulement, rejetée à deux tours. Au contraire, Porsche continue sur sa bonne lancée après sa deuxième place au Mans et verrouille les 3èmes et 4èmes places au terme d’une course solide.

BMW a pris la cinquième place et ça va un peu mieux pour Peugeot dont les deux 9X8 ont terminé sixièmes et septièmes. La marque au lion bat Alpine dont le meilleur proto n’est arrivé que neuvième.

Au championnat, Cadillac se rapproche

Au championnat WEC des constructeurs et alors qu’il reste trois courses dans la saison 2025, Ferrari reste largement devant avec 175 points mais Cadillac se rapproche avec 120 points. Suivent Porsche (111), Toyota (95) et BMW (74). Alpine (58) et Peugeot (28) restent dans les profondeurs du classement, juste devant la lanterne rouge Aston Martin (2).