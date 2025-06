Les étudiants de l'ESTACA remportent un prix pour leur Twizy autonome

Ce défi, organisé par l'UTAC, l'organisme en charge (entre autres) de l'homologation des véhicules avec le soutien de la Société des Ingénieurs de l’Automobile (SIA), est le premier du genre. Il a pour but challenger des étudiants sur la création partielle ou complète d’un véhicule ou de systèmes liés à la mobilité future, comme le parking autonome, la détection de piéton, la conduite autonome, etc.

Les étudiants de l’ESTACA ont été récompensés pour leur projet « TwiSENsation – ViL ». Une réplique numérique et autonome du Twizy. Les six futurs ingénieurs sont parvenus à transformer un Renault Twizy en un simulateur ViL (Vehicle In the Loop) pour le faire évoluer virtuellement dans un environnement 3D simulé, tout en utilisant son propre calculateur embarqué pour prendre les décisions, comme s’il roulait réellement. L’approche repose sur l’injection dans le Twizy de données de capteurs virtuels générée par le simulateur, comme si elles venaient du monde réel, le rendant autonome dans ses décisions.

« Ce projet offre un formidable levier d’innovation, de tester des situations critiques en toute sécurité, reproduire des conditions rares ou dangereuses de conduite, valider des algorithmes d’aide à la conduite ou encore former des utilisateurs via la réalité virtuelle » se félicite l’ESTACA. Une journée de démonstration aura lieu le 18 juin.