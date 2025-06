Et si Skoda relançait la Favorit ?

Fiat 500, Renault 5 ou encore Renault 4, les modèles électriques récents s’inspirant largement du passé sont à la mode. Alors lorsque l’un des designers de Skoda, Ljudmil Slavov, présente des sketchs d’une Favorit revisitée, cela évoque forcément des souvenirs.

Enfin, peut-être pas pour tout le monde. La Skoda Favorit, une berline citadine sortie en 1988, est restée très discrète en France. Sa ligne est due à Bertone, dont son officine de design a permis de voir apparaître des chefs-d’œuvre telle que la Lamborghini Miura ou la Lancia Stratos, mais aussi des modèles plus controversés à l'image de la Citroën BX ou plus discrètes comme la Daewoo Espero.

La Favorit, première traction avant de la marque, est devenue Félicia en 1994, et a connu un peu plus de succès. Cette Félicia représentait d'ailleurs la première voiture de la marque conçue sous l’ère Volkswagen, mais son style restait proche de la Favorit. Depuis, on connaît l'ascension de la marque tchèque et la qualité de leur produit n'est plus à prouver.

Une Favorit dans les cartons ?

Malgré tout, Skoda voudrait-elle surfer sur la vague néo-rétro ? Même si M. Slavov s’en défend, il existe bien plusieurs clins d’œil, d’autant que la Favorit 2.0 ne reprend pas les codes stylistiques actuels de la marque.

La forme des optiques avant, la découpe des vitres latérales ou encore les appuis-tête ajourés en leur centre rappelle fortement la petite Favorit. Rien n’indique que ce dessin deviendra un jour réalité. Pourtant, elle pourrait venir perturber notre Renault 5. Et vous, dites nous ce que vous pensez en commentaire.