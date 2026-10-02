Sur les breaks, le volume de chargement est le plus souvent privilégié, sauf pour certains modèles, pour lesquels l'esthétique a primé.

En France, les ventes de break sont faibles, mais dans d'autres pays européens, comme les pays nordiques, ou le Portugal, ils ont la cote et représentent jusqu'à 45 % des ventes (Suède). Cela dit, un peu partout, ils cèdent du terrain face aux SUV, petits et grands, dont l'attrait ne se dément pas, et qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des ventes totales. Pourtant, les breaks sont encore plus logeables, consomment moins et sont la plupart du temps plus agréables à conduire et plus dynamiques sur route.

 

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