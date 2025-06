La Renault 5 s'approche de la barre des 20 000 euros

C’est la barre que tous les constructeurs tentent de franchir. La voiture électrique à 20 000 euros, censée rallier les réticents à l’électrique semble devenu le but à atteindre pour tous, même si le prix n’est pas le seul frein des acheteurs.

Dans cette course à la baisse des prix, Renault rattrape un peu son retard en annonçant un nouveau modèle d’entrée de gamme pour sa R5. Baptisée Five, en hommage à une bonne vieille série limitée des années 80. Elle s’affiche à 24 990 euros hors bonus. Mais, aides incluses, l’addition ne dépasse plus 20 680 euros.

312 km d'autonomie

Un bel effort puisque jusqu’ici, l’affaire démarrait à 27 990 avec une batterie de 52 kWh. Mais en frôlant les 20 000 euros, la batterie est évidemment moins puissante et ne dépasse pas 40 kWh. L’autonomie est limitée à 312 km WLTP, cette Five affiche un 0 / 100 km /h en 12 secondes et sa vitesse max est limitée à 130 km / h.

De citadine polyvalente, la petite du losange se contentera donc d’être citadine tout court. D’autant que, si l’auto dispose toujours d’un chargeur AC 11kW, il faudra se passer de la recharge DC et de la pompe à chaleur.

Plus chère que la Citroën E-C3

L’auto est donc clairement réservée à un usage au quotidien et à la recharge domestique. Mais pour cette fonction – la plus courante – elle fait parfaitement le job, avec sa clim manuelle, et ses deux écrans : le premier, de 7 pouces se niche derrière le volant, et le second de 10 pouces, en positon centrale, est compatible Carplay et Android.

Malgré cet effort, la R5 ne parvient pas à atteindre le prix canon de la Citroën E-C3 dont les tarifs démarrent à 23 300 euros, avec une recharge DC de 100 kW s’il vous plaît.