Mercedes bat un record de marche arrière

La firme allemande Mercedes vient de battre un nouveau record pour le moins insolite : celui de la plus longue marche arrière en poids lourd équipé d'une remorque. Le précédent score concernait un américain ayant réussi à parcourir en 2020 89 kilomètres dans cette manœuvre peu académique.

Détail amusant, le routier à l'œuvre en 2025 est l'homme battu cinq ans plus tôt avec sa précédente distance de 64 kilomètres. Aux commandes d'un Mercedes eActros 600, il parvient à renchérir à 124,7 kilomètres. Une distance impressionnante parcourue sans interruption en 6 heures et 22 minutes. Manœuvre peu ordinaire oblige, le circuit d'Oschersleben sert de lieu d'expérimentation pour cet exploit hors du commun.

L'eActros 600, un camion branché dernier cri

L'outil retenu pour le record n'est autre qu'un Mercedes eActros 600. Pour mémoire, il s'agit d'un véhicule bénéficiant d'une cabine aérodynamique ProCabin, d'une capacité totale de 621 kWh via trois batteries, d'une autonomie de 500 kilomètres avec un poids total roulant de 40 tonnes et d'une puissance de 816 chevaux. Comptez 279 900 euros hors taxes pour un exemplaire quasi-neuf. Une somme environ 2,5 fois plus élevée qu'un équivalent diesel.