Le Mitsubishi Outlander se refait une beauté et surtout se remet à jour

Il était le pionner du genre en 2013 lorsqu’il est apparu avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Même si sa carrière fut un peu discrète en France, il a tout de même séduit quelque 200 000 clients en Europe. Puis il a quitté le catalogue en 2021 sans laisser de traces, ni de remplaçant.

Depuis, la gamme Mitsubishi s’est renouvelée avec les nouveaux ASX et Colt, mais il manquait l’Outlander. C’est désormais chose faite puisque la version européenne du SUV est officialisée.

Ceux qui ne se retrouvent pas dans la mode des SUV façon coupé, et qui préfèrent les 4x4 à l’ancienne devraient être séduits par l’allure de ce nouveau Mitsubishi. Ici pas de pavillon fuyant ni de hayon incliné, les formes sont plus traditionnelles et musclées. On retrouve ainsi la face avant mettant en avant la calandre dite Dynamic Shiel et les optiques à double étage, dont ceux du bas accueillent douze LED adaptatives.

Le profil est assez classique, avec une auto bien campée sur ses roues (de 18 à 20 pouces de diamètre) donnant une impression de robustesse. Toutefois, le toit "flottant" allège un peu l’ensemble. À noter que douze coloris sont disponibles, dont cinq en traitement bicolore. À l’arrière, les feux tout en largeur affine l’ensemble.

Si l’extérieur est nettement plus moderne que l’ancienne génération, l’évolution est encore plus frappante à l’intérieur. La planche de bord est plutôt épurée, avec un traitement à l’horizontale. Le conducteur fait face à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et l’écran central tactile de même taille trône en bonne place. Ce dernier intègre Apple CarPlay et Android Auto sans fil. À noter que Mitsubishi a eu la bonne idée de ne pas y intégrer les commandes de climatisation. Elles demeurent physiques et placées juste en dessous.

Jusqu’à 86 km en électrique

En plus d’un poste de pilotage nettement plus moderne, le conducteur profite également d’un nouveau groupe motopropulseur. Toutefois, sa partie thermique est connue puisque l’Outlander reprend le bloc à essence 2.4 développant ici 136 ch et 203 Nm de couple. Il est associé deux électromoteurs situés sur le train avant et le train arrière. Le premier affiche une puissance de 85 kW (soit 116 ch) et 255 Nm de couple quand le second est plus puissant avec 100 kW (soit 136 ch) tout en étant moins fort avec 195 Nm. La marque indique une puissance cumulée de 302 ch. Un chiffre flatteur qui ne transforme pas ce SUV pour un véhicule sportif pour autant, mais ses accélérations sont correctes avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,9 secondes.

C’est surtout la batterie qui intéresse dans ce segment dans lequel chacun se dispute la plus grande autonomie. À ce jeu, il doit s’avouer vaincu face aux meilleurs puisqu’il est homologué pour 86 km selon le cycle WLTP, mais il va plus loin que l'ancien opus cantonné à 45 km. Il compte ainsi sur une batterie de 22,7 kWh de capacité, aidé par une pompe à chaleur pour atteindre ce résultat. Toutefois, ce rayon d’action permet à la plupart de répondre aux besoins quotidiens sans brûler une goutte de carburant.

Une conduite à la carte trop complexe ?

La partie électrique peut être gérée selon différents modes. Un mode EV pour ne rouler qu’à l’aide des électrons (jusqu’à 130 km/h), un mode Save pour au contraire préserver l’accumulateur et un mode Charge afin de le recharger en roulant. En plus de cela, il est possible de choisir une propulsion en hybride simple dans laquelle le moteur électrique n’est sollicité qu’en cas de besoin ou en hybride parallèle qui met à profit les deux énergies. Et pour finir, le conducteur pourra gérer la transmission aux quatre roues dénommée S-AWC (Super All Wheel Control) via sept modes (Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow et Mud). Les vendeurs Mitsubishi devront faire preuve de pédagogie auprès de leur client…

À noter que cette transmission compte surtout sur ces moteurs électriques pour se sortir d’un mauvais pas. Ils sont ainsi commandés séparément et laissent l’habituel arbre de transmission sur l’étagère.

Grâce à sa longueur de 4,72 m, le nouvel Outlander peut embarquer jusqu’à sept passagers. Seulement, à l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes, le constructeur ne semble pas avoir statué sur le fait de proposer cinq ou sept places, ou les deux.

Dans le cas de sept places proposées, les passagers du troisième rang ne devront pas faire les difficiles tant l’espace y est exigu et l’accès limité. Cette banquette fait en réalité office de dépannage. Celle du milieu se révèle nettement plus accueillante avec une assise coulissante, des dossiers inclinables et la possibilité de la rabattre selon trois parties (40/20/40). Lorsqu’elle est en place, le coffre n’offre pas un volume extraordinaire avec 495 litres. Le chiffre devient même décevant une fois rabattu avec 1 422 litres. C’est le parti pris d’offrir sept places (encore à définir) avec un troisième rang qui se dissimule dans le plancher. Ce nouvel Outlander reste toutefois plus accueillant sur ce point que l’ancienne génération.

Le Mitsubishi Outlander n’offre peut-être pas le meilleur raffinement du segment, mais il semble évoluer dans tous les domaines ou presque. Sa production débutera fin octobre dans l’usine d’Okazaki au Japon pour une commercialisation en début d'année et des premières livraisons prévues fin février/début mars. Il reste toutefois deux inconnues : le prix et savoir ce qu'il vaut sur la route.