Future Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5

En 1982, Nissan présentait la première Nissan March au Japon puis la lancait en 1983 en Europe sous le nom de Nissan Micra. Depuis, quatre autres générations ont vu le jour avec des succès commerciaux qui n’étaient pas forcément conformes aux ambitions de la marque japonaise. Ce qui fait que la production s’est arrêtée en décembre 2022 et qu’elle ne fait plus partie du catalogue du constructeur depuis la mi-2023. On a d'ailleurs imaginé que l’histoire de cette citadine polyvalente se terminerait là. Il n’en est rien, car le constructeur Nissan est bien décidé à redonner une chance à sa petite auto et c’est grâce à l’Alliance que cela va être possible.

La Micra électrique sera produite en France

L'histoire de la Micra avec la marque Renault ne commence pas avec la sixième génération, puisque la cinquième génération de la Nissan Micra a été produite dans l’usine Renault de Flins dans les Yvelines et que cette auto utilisait la base de la Renault Clio. Pour la sixième génération, c’est l’usine Renault de Douai dans le Nord qui a été choisie, l’usine de Flins se transformant en Refactory, devenant par la même occasion la première usine européenne d’économie circulaire consacrée à la mobilité. L'usine de Douai en revanche poursuit la fabrication de véhicules badgés Renault et se voit assigner la production des véhicules électriques de la marque. Maillon du pôle ElectriCity, avec les usines de Maubeuge et Ruitz, Douai se charge de la production des véhicules sur plateforme modulaire CMF-EV, à commencer par la Renault Mégane E-Tech et celles qui vont suivre comme la future Renault 5 E-Tech qui arrivera sur le marché en 2024.

Pièces de Renault E-Tech pour la Micra

C’est d’ailleurs la Renault 5 E-Tech qui sert de base à la future Nissan Micra électrique. Elle lui prête sa plateforme CMF-B EV, ses motorisations et ses batteries. En ce qui concerne le style en revanche, pas question de faire un simple copié-collé, la Nissan Micra 6 aura droit à un design bien à elle. D’ailleurs Nissan a précisé comment il voyait sa petite auto avec des images de synthèse où le regard original de la citadine franco-japonaise est bien détaillé. C’est d’ailleurs en analysant ces quelques vues que nous avons créé notre illustration.

Un style à part

Par rapport à la Renault 5, pas question pour Nissan de reprendre des éléments de style d’un modèle historique de la marque, la Nissan Micra 6 affichera un design inédit. Elle devrait également avoir des lignes plus simples que celles de la Renault 5. Comme la R5 E-Tech, elle utilisera le nouvel électromoteur ePT-100 kW. S’il doit afficher deux niveaux de puissance 120 et 150 ch sur la R5, la Micra pourrait n’utiliser que le moins puissant des deux. Grâce à l'apport de nouvelles batteries plus performantes, la Micra pourrait disposer d’une autonomie de 400 km. Elle arrivera en 2025, soit une année après la Renault 5. Au moment du lancement de la Renault 5 à l’été 2024, on devrait disposer de plus de détails sur la cousine Micra et peut-être une estimation plus fine de son tarif.