Dans quelques heures, Volkswagen lèvera le voile sur l’ID.Every1. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un concept-car annonçant la future petite ID.1 de série dont le rôle sera de prendre la succession de la Up électrique et de concurrencer la prochaine Renault Twingo de quatrième génération (et les futures autres micro-citadines du marché).

En attendant sa présentation officielle (à laquelle participera Caradisiac), le constructeur allemand commence à montrer des bouts de la voiture et notamment une vue de sa poupe. L’occasion de constater que cette partie reprend un peu l’esprit de l’ancienne Up, justement, avec une custode qui constitue l’ouvrant et de petits feux positionnés assez haut sur les côtés. On remarque un gros logo « VW » rouge et un style qui semble proche d’un modèle définitif. Il y a un marquage « Your Volkswagen » devant les rétroviseurs (dont on ignore l’utilité et le sens pour l’instant) et la marque montre aussi ses jantes.

Arrivée en 2027

Alors que l’ID.2, rivale de la Renault 5 E-Tech et des autres citadines électriques, est attendue pour l’année prochaine, l’ID.1 doit elle arriver d’ici 2027. Elle reposera sur une version dépouillée de l’architecture MEB (la MEB « Entry ») et coûtera « environ 20 000€ « en prix de base contre « environ 25 000€ » pour l’ID.2.

Rendez-vous ce mercredi pour sa présentation officielle et découvrir le concept ID.Every1 sous tous les angles.