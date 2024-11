Avant-première : les nouveautés de 2025

Alpine A390



Par rapport au concept car qui mesure 4,70 m de long, le crossover de série d’Alpine sera légèrement plus compact. Sa motorisation électrique doit afficher plus de 300 ch. Espérons que grâce à ses trois moteurs électriques (un à l’avant, deux à l’arrière), l'Alpine A390 soit doté d'une certaine agilité.

Audi Q3

La troisième génération sera vraisemblablement la dernière de l’Audi Q3. Elle repose sur la plateforme MQB Evo, une base technique utilisée déjà pour le Volkswagen Tiguan et le nouveau Cupra Terramar. L’offre moteur sera davantage électrifiée avec notamment des hybrides rechargeables (204 et 272 ch).

Audi Q5

Dévoilé cette année, le nouvel Audi Q5 arrivera en concession au début de l’année 2025. Produit dans l’usine de San José Chiapa au Mexique sur la nouvelle plateforme PPC de l’Audi A5, ce modèle qui sera aussi disponible en version Sportback existera également en version sportive SQ5.

Audi Q6 e-tron Sportback

La version sportback de l’Audi Q6 e-tron sera bientôt disponible à la commande, mais ce modèle ne sera présent en concession qu’en 2025. Ce modèle qui est facturé à partir de 74 570 € serait capable avec la version Performance de 306 ch et une batterie de 94,9 kWh de parcourir plus de 650 km.

BMW iX3

Reprenant le design du concept car Neue Klasse X, le futur BMW IX3 inaugurera la nouvelle base « Neue Klasse » conçue en priorité pour les modèles électriques. Ce modèle sera toujours haut de gamme et proposera une version très performante iX3 M créée par la division Motorsport GmbH.

Cadillac Optiq

La marque revient en Europe et ça se voit. Car on ne peut pas dire que les modèles électriques de Cadillac passent inaperçus. Après le Lyric, c’est au tour du SUV Cadillac Optiq de faire son show. L'Optiq affiche une autonomie de 480 km, dispose d'une motorisation de 300 ch et 481 Nm de couple.

Citroën C3 Aircross

Extrapolé du Citroën C3 Aircross vendu en Inde, le nouveau SUV compact (désormais 4,39 m de long) de la marque française est disponible en version 5 ou 7 places. Il est disponible en version hybride 48V et en électrique. Le cousin technique Opel Frontera utilisera la même recette.

Citroën C5 Aircross

Le concept car du futur Citroën C5 Aircross était l’une des belles surprises du Mondial. Reprenant la base technique des Peugeot 3008 et 5008 ainsi que ses motorisations, le SUV des Chevrons devrait mesurer 4,65 m de long (comme le concept) et disposer d’une belle habitabilité.

Dacia Bigster

Avec 27 cm de plus qu’un Dacia Duster (4,57 m Vs 4,34 m), le Dacia Bigster va séduire les familles qui ont besoin d’espace et d’un grand coffre (667 litres). Il est annoncé en entrée de gamme à moins de 25 000 € et à moins de 30 000 € pour la version à motorisation Full Hybrid de 155 ch.

Fiat Multipla

Après la Fiat Grande Panda, Fiat devrait retourner dans son passé pour y piocher le nom de Multipla. Ce modèle délaissera la carrosserie monospace pour devenir un SUV compact plus dans l’air du temps. Cousin des Citroën C3 AIrcross et Opel Frontera il devrait disposer d’une version à sept places.

Ford Capri

Le nouveau SUV électrique de Ford reprend le nom de Ford Capri et comme l’Explorer récupère une base technique Volkswagen. Il se dote d’une version propulsion de 286 ch et d’une version à transmission intégrale de 340 ch. Les tarifs débutent à 46 900 € (version d’entrée de gamme disponible au troisième trimestre 2025).

Ford Puma Gen-E

On attend toujours la version électrique du petit Ford Puma. Des photos de ce modèle photographié durant un tournage circulent sur le Net et il se dit que la présentation de ce modèle est imminente. Le Ford Puma Gen-E partage sa base technique B2E avec l’utilitaire Ford E-Transit Courier.

Hyundai Inster Cross

Le petit Hyundai Inster est un modèle électrique qui se dote de deux motorisations, l’une de 97 ch (autonomie de 327 km), l’autre de 115 ch (autonomie de 370 km). Une version dotée d'un style « outdoor » nommée Inster Cross arrivera en début d’année 2025 en concession.

Hyundai Ioniq 9

L’inédit Hyundai Ioniq 9 sera dévoilé demain. Ce nouveau modèle qui partage de nombreux éléments techniques dont la plateforme E-GMP avec son cousin Kia EV9, dispose comme lui, d’une capacité de transport de sept personnes. Le Hyundai Ioniq 9 se veut champion de l’espace intérieur et du confort.

Jeep Compass

Le nouveau Jeep Compass sera avant tout européen puisqu’il sera construit dans l’usine Stellantis de Melfi en Italie. Reprenant à son compte la plateforme STLA Medium du Peugeot 3008, il se verra doté des mêmes motorisations que son cousin technique français, il sera vendu aux Etats-Unis en 2026.

Jeep Wagoneer S



Jeep lance son Jeep Wagoneer S en 2025. Ce rival du Range Rover Electric est très haut de gamme et dispose de 600 ch et d’une autonomie de 480 km. Il peut passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et accueille le système de gestion de motricité Selec-Terrain, exclusif à la marque Jeep.

Kia EV2

Kia se dote d’un petit modèle de 4 mètres de long, le Kia EV2. Afin de séduire les automobilistes européens et bénéficier le cas échéant de bonus à l’achat ou d’incitations fiscales. C'est pourquoi ce modèle coréen sera produit en Slovaquie dans l’usine de Kia située à Žilina à 200 kilomètres de Bratislava.

Leapmotor B10



Grâce à Stellantis qui est entré dans le capital de la marque chinoise, les modèles électriques Leapmotor sont commercialisés en Europe par les concessionnaires du groupe. Après la petite Leapmotor T03, c’est au tour du SUV LeapMotor B10 de faire son apparition sur le marché.

Mercedes GLA

Le Mercedes GLA s’est offert un restylage en fin d’année 2023, mais il va disparaître. Il sera remplacé par une nouvelle génération reprenant la base MMA de la future Mercedes CLA. Cette base étant pensée pour l’électricité, le GLA électrique arrivera en premier, suivra les versions thermiques électrifiées.

Mercedes GLC EV

Ne l’appelez plus Mercedes EQC, mais Mercedes GLC EV. C’est le nouveau nom du prochain SUV compact électrique de la marque à l’étoile qui viendra avec sa version Mercedes-AMG GLC 53 EV de plus de 600 ch s’attaquer au Porsche Macan Electric, mais aussi à l’Audi Q6 e-tron.

MG ZS S5

Le remplaçant du MG ZS EV est connu et il prendra le nom de MG ZS S5 en Chine, mais changera peut-être de patronyme en arrivant en Europe. Mesurant 4,48 m de long il viendra se mesurer aux Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech Electric avec un tarif sans doute très attractif.

Mitsubishi Outlander PHEV

Après trois ans d’absence, le Mitsubishi Outlander revient en France avec une quatrième génération restylée. D’une longueur de 4,72 m l’Outlander est un SUV familial équipé d’une motorisation hybride rechargeable. Il est déjà en vente (à partir de 49 990 €), mais les livraisons débutent en mars 2025.

Opel Frontera

Cousin technique du nouveau Citroën C3 Aircross, l’Opel Frontera qui a perdu son appellation Crossland dispose de motorisations hybride 48V et électrique. Comme le modèle Citroën, il peut disposer de sept places assises, grâce à des sièges d’appoint placés dans le coffre.

Nissan Leaf

La Nissan Leaf délaisse ses habits de berline compacte pour ceux d’un SUV coupé. Ce changement radical devrait permettre à cette électrique de réaliser de meilleures ventes. Pour le style, l’inspiration proviendra du concept car Chill Out de 2022. Pour le moment la nouvelle Leaf circule camouflée.

Range Rover Electric

Le circuit du Nürburgring est le théâtre des derniers essais de mise au point du Range Rover Electric. Ce véhicule 100 électrique doit être lancé en 2025. Bien que son poids soit plus élevé que celui de ses homologues thermiques, il devrait conserver les mêmes capacités en tout-terrain.

Renault R4 E-Tech Electric

Deuxième modèle de l’offensive électrique d’entrée de gamme (avant une Twingo électrique), la Renault 4 électrique est un SUV citadin malin. On distingue bien dans ses lignes le clin d’œil au passé de la marque. À l’intérieur, la R4 reprend le mobilier de la R5 et il se dote d’un toit ouvrant en toile.

Skoda Elroq

Le pendant électrique du Skoda Karoq se nomme Skoda Elroq, d’une longueur de 4,49 m, ce modèle vient se frotter au Peugeot E-3008. Il inaugure le nouveau style Skoda qui se veut plus dynamique. Dynamiques aussi ses tarifs, puisque le modèle d’entrée de gamme (170 ch) est proposé à 33 300 €.

Skoda Epiq

Ce sera sans doute l’une des bonnes surprises de l’année 2025, l’arrivée d’un SUV citadin électrique dans la gamme du constructeur tchèque. Ce Skoda Epiq qui mesure 4,10 m de long devrait être proposé aux alentours des 25 000 € (hors bonus). Il bénéficie d'un coffre de 490 litres et devrait disposer d’un bel espace intérieur.

Smart #5

La marque Smart tourne le dos aux petites autos et si une héritière de la Fortwo est dans les tuyaux, le Smart #5 est un SUV qui en impose avec ses 4,71 m de long. Familial, ce modèle électrique dispose d’une architecture 800 volts et sa batterie de 100 kWh passe de 10 à 80 % de capacité en 15 minutes.

Suzuki eVitara

Ça y est, Suzuki se convertit à l’électrique et le Suzuki eVitara est le premier SUV citadin électrique de la marque japonaise. Ce modèle est le cousin du futur Toyota Urban SUV. Il est développé et produit par Suzuki en Inde et sera lancé à l’été 2025 en trois versions 145 ch (4x2), 175 (4x2) et 184 ch (4x4).

Toyota Urban SUV

Pour l’instant on ne connaît que le nom du concept car pour ce SUV citadin qui reprendra les mêmes éléments techniques que le Suzuki eVitara, puisque tous deux sont construits sur la même base. Toyota a déjà précisé que son Toyota Urban SUV (comme l’eVitara), disposera d’une banquette coulissante.

Volkswagen Tayron

Le remplaçant du Volkswagen Tiguan Allspace est un tout nouveau modèle baptisé Volkswagen Tayron. Celui-ci est disponible en cinq/sept places avec des motorisations micro-hybride mais seulement en cinq places avec les motorisations PHEV (hybride rechargeable).

Volkswagen T-Roc

Encore au stade de la mise au point, le nouveau Volkswagen T-Roc va grandir. Il pourrait atteindre les 4,40 m de long afin de disposer d’une meilleure habitabilité aux places arrière. Bénéficiant de la plateforme MBQ Evo il va disposer de motorisations électrifiées dont une hybride rechargeable.

Volvo EX60

Ce Volvo EX60 électrique devrait être dévoilé fin 2025. Il sera basé sur la nouvelle plateforme SPA3 qui utilise la technique du mégacasting (emboutissage de pièces géantes ne facilitant pas les réparations). Parallèlement, la marque suédoise va rafraîchir son XC60 afin de conserver une offre thermique.