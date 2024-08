Le nouveau Smart #5 est plus gros que le premier BMW X5 !

Si pour vous la « Smart » c’était surtout la petite ForTwo conçue pour se garer entre les voitures de façon perpendiculaire au trottoir, vous serez surpris en découvrant la gamme moderne de la marque passée sous le giron du Chinois Geely en 2018. Après les #1 et #3 déjà assez costauds dans l’absolu, le SUV #5 qui se dévoile officiellement positionne la marque sur un segment où évoluent des véhicules dont les dimensions ne permettent pas de se garer facilement dans un parking souterrain classique.

4,7 mètres de long, voilà la longueur du SUV Smart #5. Ça reste 5 centimètres de moins qu’un Tesla Model Y mais rendez-vous compte, il est plus gros que le tout premier BMW X5 sorti en 1999 (4,67 mètres) ! Dans ces premières images officielles, on découvre aussi une planche de bord bardée d’écrans avec deux énormes panneaux de 13 pouces en plus du combiné d’instrumentation numérique et de pièces éclairées comme les buses d’aération et les haut-parleurs. Ah oui, il y a aussi un éclairage d’ambiance assez voyant dans cet étrange salon roulant.

Des batteries monstrueuses

Coté batteries, le Smart #5 va beaucoup plus loin que les Tesla Model Y, Hyundai Ioniq5 et autres Kia EV6 avec un pack de 100 kWh, comme sur les énormes SUV électriques de luxe de chez Lotus ou Mercedes. L’autonomie maximale dépassera très probablement les 600 kilomètres mais on ne connaît pas encore le chiffre d’homologation européenne WLTP. Grâce à une architecture à 800 volts, il promet un 10-80% de recharge en seulement 15 minutes.

Attendu l’année prochaine sur le Vieux Continent, ce Smart #5 devra oser des prix agressifs s’il veut séduire face aux meilleurs modèles familiaux de notre marché. Sachant que la Smart #3 démarre à 37 315€, le #5 dépassera très probablement les 40 000€ en prix de base.