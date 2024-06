Le nouveau Smart #5 est un gros SUV électrique familial ultra-puissant

On s’éloigne encore de la modeste Smart FortTwo du concept originel de la marque. Depuis le rachat à 50% de la marque du groupe Mercedes-Benz par les Chinois de Geely, Smart n’en finit plus d’augmenter la taille de ses modèles. On connaissait déjà le #1, un SUV électrique citadin rival des Peugeot E-2008 et autres Jeep Avenger. La #3, sorte de compacte crossover déjà plus grosse que les Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech Electric s’est récemment rajoutée à la gamme.

Après le concept-car vu il y a quelques semaines, voici donc le #5, un vrai gros SUV électrique familial mesurant 4,70 mètre de long (soit 5 centimètres de moins qu’un Tesla Model Y). S’inscrivant dans la catégorie des Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5, il possède des batteries plus grosses que celles de ses principaux rivaux dans sa version haut de gamme : dévoilé en photos par le gouvernement chinois, l’engin pourra compter sur des batteries de plus de 100 kWh (et un circuit électrique à 800 volts).

La puissance annoncée impressionne aussi : 638 chevaux pour le haut de gamme bimoteur à grosses batteries, un chiffre au-dessus de tous les autres SUV électriques du segment (y compris le Hyundai Ioniq 5 N de 600 chevaux en puissance permanente et le Porsche Macan Turbo EV de 584 chevaux). Ce #5 existera également dans une version bimoteur de 579 chevaux et deux autres variantes monomoteur de 335 et 358 chevaux. A noter que les versions de base disposeront de plus petites batteries fonctionnant avec la technologie LFP au lieu du lithium ion classique sur les grosses.

Un prix canon ?

Reste évidemment à connaître le prix de ce Smart #5, qu’on ne connaîtra pas avant la présentation officielle du modèle sur le marché français. La logique voudrait qu’il démarre très au-dessus des 40 000€ dans sa configuration de base avec les batteries les plus petites et le moteur le moins puissant, sachant que la plupart des modèles du marché se situent autour des 45 000€.