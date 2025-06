Une possible variante hybride pour la DS N°8 ?

Elle représente ce qui se fait de mieux en France. Cette grande berline surélevée se veut luxueuse et surtout capable de parcourir jusqu’à 750 km en une seule charge. Une autonomie homologuée qui ne reflète pas la réalité. Pourtant, notre premier essai a permis de constater un appétit raisonnable lui permettant de parcourir entre 600 et 650 km sans trop de difficulté.

Voilà un rayon d’action confortable et comparable à un modèle thermique, d’autant que leurs réservoirs se révèlent de plus en plus petits.

Pour Cyprien Laurentie, le chef de projet du modèle, « aucun compromis n’est vraiment nécessaire, elle est parfaite pour les trajets quotidiens et les voyages ». Seulement, il a également précisé auprès de nos confrères d’Autocar qu’une version thermique pourrait voir le jour : « techniquement, c’est toujours une possibilité ». Il a aussi ajouté qu’il était encore nécessaire « de convaincre » de la viabilité d’une offre uniquement électrique sur le segment des grandes berlines.

Pour le chef de projet, c’est aussi une question de pédagogie puisque les sceptiques de l’électrique « n’en ont jamais essayé et nous devons trouver un moyen de les inciter à essayer ».

Une plateforme multi-énergie

Malgré son autonomie confortable avec la grande batterie de 97,2 kWh, la Ds N°8 sera confrontée à une demande qui baisse. La marque n’a ainsi d’autre choix que de suivre le marché et de s’adapter si nécessaire.

Implanter une motorisation hybride ne devrait guère poser de problèmes puisque la plateforme STLA Medium le permet, comme c’est le cas pour le Peugeot 3008 par exemple. Stellantis a déjà fait marche arrière comme le Jeep Avenger ou la Fiat 500. Une souplesse plutôt bienvenue dans ce contexte "d’incertitude énergétique".