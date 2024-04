Smart #5 : le prochain SUV voit beaucoup plus grand

La marque qui jadis commercialisait de petites voitures voit beaucoup plus grand. Avec le prochain Smart #5, elle s’attaquera au segment des SUV compacts tels que les Peugeot E-3008 ou BMW iX1.

C’est au Salon de Pékin que Smart présente son futur modèle de conquête, qui n’est pour le moment qu’un concept. Toutefois, vous avez sous les yeux un modèle plutôt proche de la série. Les proportions, la découpe du vitrage, l’emplacement des optiques de même que l’aménagement intérieur seront repris presque à l’identique. En revanche, les pneus tout-terrain, la galerie de toit, les grilles de protection au niveau des boucliers, et les portes à ouverture antagoniste devraient être abandonnés.

Après les Smart #1 et #3, ce #5 s’attaquera à un segment encore inédit pour la marque. Pour jouer les trouble-fêtes et tenter de s’imposer, il pourra compter sur sa fiche technique. Il est ainsi équipé d’une architecture électrique de 800V, d’une batterie d’une capacité de 100 kWh dont la recharge de 10 à 80 % peut s’effectuer en 15 minutes. La marque précise que l’autonomie atteint 550 km selon le cycle WLTP. Aucune puissance n’est indiquée, mais ce nouveau SUV profitera de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu.



Pas moins de trois écrans à bord

À l’intérieur, ce concept fait la part belle aux écrans. En plus du combiné d’instrumentation numérique, deux grands écrans OLED sont disposés au centre de la planche de bord et en face du passager. Smart indique que l’intelligence artificielle est au cœur du système afin de commander la plupart des fonctions à bord. Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir si tous ces écrans seront proposés sur la version de série. Le Smart #5 est prévu pour le second semestre 2024.