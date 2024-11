Avant-première : les nouveautés de 2025

Pour le moment, le passage au tout électrique pour les constructeurs qui vendent en Europe est prévu pour 2035. Si l’on s’agite en coulisse pour que la Commission européenne retarde cette échéance ou qu’elle veuille bien l’aménager, sauf changement, en 2035 tous les constructeurs voulant commercialiser des voitures neuves en Europe devront les équiper de motorisations 100 % électriques.

C’est pourquoi dans ce dossier sur les nouveautés de 2025 vous allez trouver de nombreux véhicules électriques, mais pas que. Car certains constructeurs ne peuvent se passer de véhicules thermiques pour maintenir leur production et leurs bénéfices. Car les ventes de véhicules électriques, n’atteignent pas aujourd’hui, les mêmes objectifs de vente que les véhicules thermiques qu’ils sont chargés de remplacer.

Le « thermique » résiste, mais s’électrifie

Il y a donc encore et toujours des « nouveautés thermiques » dans ce dossier, même si les moteurs thermiques de ces nouvelles autos peuvent être un peu ou fortement électrifiés (hybride léger, autorechargeable ou hybride rechargeable sur secteur). On peut voir aussi des véhicules thermiques qui bénéficient de nombreux restylages afin de rester dans la course, c’est le cas des Mercedes GLE et Mercedes GLS qui vont recevoir un deuxième restylage l’an prochain, tandis que la BMW Série 1 qui est déjà là, tout en conservant la même plateforme, les mêmes volumes, le même empattement, change de génération, alors qu’il s’agit d’un restylage en profondeur.

Nouvelle génération ou restylage poussé ?

Cette volonté de prolonger la vie des autos thermiques le plus longtemps possible sera aussi utilisée par Renault pour sa Renault Clio qui va changer de génération (la sixième), mais il s'agira sans doute d'un très gros restylage plutôt qu'un changement complet puisque la plateforme devrait rester identique à celle de l'actulle génération. Ce sera sans doute le cas un peu plus tard pour le SUV Renault Captur qui devrait béénficier d'une belle refonte, alors que par ailleurs, Renault vient de lancer sa nouvelle Renault 5 E -Tech Electric et lancera son Renault 4 E -Tech Electric l’an prochain, un SUV citadin sur lequel la marque au losange fonde beaucoup d’espoirs.

L’engouement pour les SUV ne faiblit pas

Qu’ils soient citadins, compacts ou familiaux, les SUV sont nombreux dans notre dossier. Il faut bien dire que l’engouement des automobilistes pour ces autos « hautes sur roues » ne faiblit pas. Les constructeurs ne peuvent passer à côté d’un secteur porteur et même la petite marque Alpine cède à la tentation. Ainsi le concept car Alpine β -390 présenté au dernier Mondial de l’auto préfigure le SUV électrique de série que la marque de Dieppe dévoilera l’an prochain.

Nouvelles générations et modèles inédits

Parmi les SUV qui vont faire parler d’eux l’an prochain, il y aura beaucoup de modèles français comme le Peugeot 5008 qui vient d’être dévoilé et commercialisé, mais dont les versions électriques « grande autonomie » et quatre roues motrices de 320 ch n’arriveront que l’an prochain. La nouvelle mouture du Citroën C5 Aircross aperçue en tant que concept-car au Mondial sera aussi lancée en 2025. Il n’y aura pas que les marques françaises à animer la catégorie des SUV puisque l’on vient de découvrir l’inédit Dacia Bigster tandis que la Nissan Leaf va délaisser ses habits de berline compacte pour ceux d’un crossover.

Ne pas oublier les berlines, coupés et cabriolets

Les SUV ne sont pas les seuls à l’honneur dans notre dossier et l’on trouvera des berlines, des coupés et même des cabriolets et également le quadricycle Citroën Ami dont le restylage vient d’être dévoilé au Mondial. Parmi les petites berlines sympathiques, la version sportive « HF » de la Lancia Ypsilon devrait faire son petit effet, tout comme l’Alpine A290 dont les premières livraisons sont prévues pour le début 2025. Dans la catégorie des coupés on découvrira de belles bêtes dont la nouvelle génération de la Honda Prelude qui devient hybride, la BMW Série 2 Gran Coupé qui va rejoindre les concessions début 2025, la Mercedes CLA sa concurrente arrivera aussi en 2025 en versions thermiques, hybride et électrique. Enfin parmi les cabriolets on notera la venue de la nouvelle Mini Cabriolet qui ne se conjugue qu’avec des moteurs thermiques ou bien encore la nouvelle génération de Porsche Boxster qui se convertit à l’électricité. Voici venu le moment de vous faire découvrir, le plus exhaustivement possible, les nouveautés de 2025. Ces nouveautés, qu'elles soient électriques ou thermiques électrifiées, de nouvelles générations ou des modèles inédits, en 2025 on aura le choix !