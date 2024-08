Pour le grand SUV Mercedes-AMG GLE 53 Coupé l’heure du lifting a sonné.

Les modèles les plus sportifs de la gamme du SUV Mercedes GLE vont eux aussi bénéficier d’un restylage, comme on peut le voir pour le Mercedes-AMG 53 GLE Coupé qui a été immortalisé par nos chasseurs de scoop. Il s’agit d’une remise à niveau afin de se conformer aux normes et repousser le plus longtemps possible la mise à la retraite de ces grands SUV en ce qui concerne le marché européen.

Pour 2035, en Europe ce sera l’heure du passage à tout électrique et de nombreuses marques vont multiplier les restylages sur leurs modèles thermiques afin que ceux-ci durent le plus longtemps possible au sein du catalogue. C'est le cas de Mercedes qui prévoit un nouveau restylage après celui de 2023 pour les Mercedes GLE et GLE Coupé et Mercedes GLS.

Des retouches esthétiques

Ce restylage concernera principalement la partie avant qui va être remaniée. Ainsi ce modèle devrait recevoir une nouvelle calandre avec un design en nid d'abeille en forme d'étoiles Mercedes. Le pare-chocs avant et les projecteurs feront aussi l'objet d'une mise à jour. Pour l’arrière, il ne semble pas y avoir de modification, mais le véhicule n’arrivant sur le marché qu’à la fin de 2025, voire début 2026, il peut y avoir d’autres modifications qui pourraient apparaître sur de prochains prototypes.

Absence de modification pour la motorisation ?

Ce qui est sûr en revanche, c’est que l’intérieur du modèle va être remanié, on peut s’attendre à l’apparition d’un nouveau volant, d’un système multimédia rafraîchi… Pour la motorisation de ce Mercedes-AMG 53 GLE Coupé, il semble que ce modèle devrait rester fidèle au bloc 6 cylindres en ligne micro-hybride de 435 ch (+ 22 ch électrique).