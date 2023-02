Le Mercedes GLE restylé (2023) à partir de 84 200€

Dans le monde fabuleux des SUV de luxe, les constructeurs allemands se marquent toujours à la culotte. Il y a quelques jours, BMW levait le voile sur les versions restylées de son X5 de quatrième génération et de son X6 de troisième génération. Presque simultanément, Mercedes dévoile les prix des variantes « phase 2 » du GLE et du GLE Coupé de seconde génération, les concurrents directs des deux gros 4x4 de la marque à l’hélice. La teneur des modifications reste d’ailleurs très proche de celles des rivaux de BMW avec un petit restylage extérieur, quelques améliorations à l’intérieur et des motorisations à l’électrification plus poussée.

Extérieurement, il faudra un sacré sens de l’observation pour distinguer les GLE et GLE Coupé restylés des précédentes moutures. Comme d’habitude, il faudra observer les optiques, le dessin des boucliers, l’intérieur de la calandre ou le détail des jantes. Les modifications sont tout aussi discrètes à l’intérieur puisque contrairement aux BMW X5 et X6, les GLE et GLE Coupé disposaient déjà de grands écrans sur la planche de bord. La technologie évolue donc très peu avec seulement des améliorations logicielles et le passage à la dernière génération du système MBUX, en plus d’aides à la conduite actualisées (avec notamment le système permettant d’invisibiliser le capot avant en franchissement, équipement inventé par Land Rover).

Électrification générale

Sous le capot, les motorisations de « base » passent comme chez BMW à l’électrification légère 48 volts. Le diesel de la version 300d de 269 chevaux et celui de la variante 450d de 367 chevaux (uniquement proposée sur le GLE Coupé) peuvent désormais compter sur un petit moteur électrique de 20 chevaux pour optimiser les redémarrages. Les variantes hybrides rechargeables 350 de diesel de 333 chevaux et 400 e essence de 381 chevaux côtoient deux variantes AMG en haut de gamme, le 53 six cylindres de 435 chevaux déjà électrifié précédemment en 48 volts et le gros 63 V8 de 612 chevaux doté d’un circuit électrique similaire. On ne connaît pas encore les prix français de ces versions ultra-sportives, mais le GLE se négocie désormais à partir de 84 200€ en version 300d (finition Avantgarde Line à comparer aux 88 500€ du BMW X5 xDrive30d xLine légèrement plus puissant (298 chevaux).

Prix Mercedes GLE & GLE Coupé

GLE 300d Avantgarde Line 84 200€

GLE 300d 300d AMG Line 96 100€

GLE Coupé 300d AMG Line 91 350€

GLE Coupé 450d AMG Line 106 050€

GLE 350 de Avantgarde Line 93 500€

GLE 350 de AMG Line 105 400€

GLE Coupé 350 de AMG Line 106 650€

GLE 400 e Avantgarde Line 97 450€

GLE 400 e AMG Line 104 800€

GLE Coupé 400 e 106 050€