Le BMW X6 restylé (2023) à partir de 96 650€

Lancé en 2019 juste après la génération actuelle du X5, le BMW X6 de troisième génération passe déjà par la case restylage de mi-carrière. Les modifications esthétiques sont du même tonneau que celles de son frère le X5, avec des optiques différentes, une calandre légèrement évoluée et des boucliers retouchés. De série, il profite désormais du Pack M-Sport et peut se doter en option du pack M-Sport Pro offrant d’après le communiqué de BMW des « caractéristiques exclusives pour renforcer son caractère dynamique ».

Le X6 restylé évolue davantage à l’intérieur avec la dernière génération du système iDrive et du BMW Curved Display, fonctionnant sous la version 8.0 du système d’exploitation de BMW. On y trouve un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces, situées derrière la même surface vitrée, dont l’architecture ressemble fortement à celle des iX et autres XM.

Un diesel et un gros V8 essence micro-hybrides

En attendant l’éventuel retour de la version Motorsport, le catalogue du X6 restylé laissera le choix au lancement entre deux motorisations fonctionnant avec un circuit électrique à 48 volts (notez que le communiqué appelle ça « l’hybridation douce » pour utiliser une terminologie agréable) : un six cylindres en ligne diesel de 3,0 litres pour le X6 xDrive 30d dont la puissance atteint désormais 298 chevaux pour 670 Nm de couple, ce qui suffit à abattre le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes avec des rejets de CO2 à partir de 184 g/km (permettant au moins d’éviter le malus maximal). Et le gros V8 essence bi-turbo de 4,4 litres pour le X6 M60i xDrive, dont la puissance atteint 530 chevaux et le couple 750 Nm comme sur l'ancien X6 M50i. Ce groupe motopropulseur permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes mais avec au minimum 258 g/km de CO2, il faudra ajouter les 50 000€ du malus écologique maximal malgré l'hybridation légère.

A partir de 96 650€

Sans surprise, le X6 restylé coûte cher : 96 650€ pour la version diesel sans options et 113 600€ pour la version essence V8. Il fait pour l’instant l’impasse sur la version hybride rechargeable proposée sur le X5. Et rappelons nous qu'en 2019, le X6 xDrive 30d coûtait moins de 80 000€ en prix de base. Sacrée augmentation de prix...