Premières photos de la nouvelle génération de la Nissan Leaf qui change du tout au tout !

C’est sur la route que nos chasseurs de scoop sont tombés nez à nez avec un des prototypes de la nouvelle Nissan Leaf. Alors qu’il est vêtu d’adhésifs chargés de cacher ses formes, on reconnaît le style du concept-car Chill Out, en particulier les lignes arrondies et cet arrière tronqué, qui lui donnent de vagues connotations de Polestar et de Mustang Mach-E.

Nos chasseurs de scoop nous indiquent que les projecteurs à l’avant et les feux arrière sont les équipements définitifs qui orneront le modèle de série qui devrait être dévoilé l’an prochain pour une commercialisation à la fin de l’année 2025. C’est l’usine de Sunderland en Angleterre qui produira cette nouvelle génération après avoir produit l’actuelle génération jusqu’au printemps dernier.

Un SUV pour augmenter les ventes

Pour Nissan, le passage de la Nissan Leaf du statut de berline compacte à celui de SUV coupé devrait permettre d’augmenter les ventes de cette voiture électrique. Les SUV étant plébiscités par le public, la marque ne pouvait passer à côté d’un tel engouement, d’autant plus qu’avec le Nissan X-Trail de première génération, elle a été l’une des pionnières (avec Toyota et son Rav4) de cette catégorie.

Un plan produit ambitieux

Après le Nissan Ariya, le SUV Nissan Leaf sera le deuxième modèle de la gamme de SUV électriques de la marque japonaise. Et en 2026 viendra le tour du nouveau Nissan Juke puis en 2027 ce sera au Nissan Qashqai sur batteries de faire son apparition. La marque compte lancer (à l’échelle mondiale) 19 modèles électriques avant 2030. Ce projet ambitieux se double d’une création de batteries dites solides sur lesquelles travaille son bureau d’études. Ces batteries de nouvelle génération pourraient être disponibles dès 2028.

Plateforme CMF/EV pour le SUV électrique Nissan

Sur le plan technique, on ne sait pour l’instant pas grand-chose sur ce que proposera le SUV coupé Nissan Leaf. Il était dit que la marque japonaise et son alliée Renault allaient partager plus de composants pour leurs voitures électriques. Ce devrait être le cas pour ce nouveau modèle qui doit normalement utiliser la plateforme de la Renault Mégane E-Tech Electric.