Avant-première : les nouveautés de 2025

Abarth 600e

Gamme réduite chez Abarth avec l’Abarth 500e et désormais l’Abarth 600e. Il s’agit de l’Abarth de série la plus puissante de tous les temps. En effet, son électromoteur « balance » 240 ch en version Turismo et 280 ch en version Scorpionissima sur les roues avant via un différentiel mécanique Torsen.

Alpine A110 Ultime

Avant de laisser la place à une offre entièrement électrique, Alpine propose son A110 dans une version ultime de 325 ch (jusqu’à 345 ch avec du carburant compétition premium "102"). Proposée à partir de 265 000 €, cette série spéciale est limitée à 110 exemplaires dont 67 unités pour la France.

Alpine A290

Si la petite Alpine A290 est déjà en vente, ce n’est qu’au début de 2025 que commenceront les premières livraisons. Cette citadine délurée entame l’offensive électrique de la marque de Dieppe. L’Alpine A290 est disponible au lancement avec deux niveaux de puissance : 180 et 220 ch.

Audi A6 e-tron

Si les premières livraisons des électriques A6 e-tron (Sportback et Avant) doivent débuter le mois prochain, c’est en 2025 que nous pourrons vraiment en voir sur les routes. L’A6 e-tron existe en versions Performance (367 ch) et S6 (550 ch) et promet plus de 700 km d’autonomie.

BMW Série 2 Gran Coupé

Renouvellement précipité de la BMW Série 2 Gran Coupé puisqu’elle est arrivée sur le marché en 2019. Mais il s’agit d’un gros restylage comme pour la Série 1. Sur le plan des motorisations elle adopte des blocs micro-hybrides essence et diesel et elle arrivera en concession en mars 2025.

Citroën Ami

La petite puce électrique de Citroën, l'Ami, bénéficie d’un restylage de mi-carrière. Celle qui est l’une des stars de la catégorie des quadricycles à moteur se pare d’une proue et d’une poupe remodelées, mais conserve les mêmes caractéristiques techniques.

Citroën C4 et C4 X

Présenté au Mondial de l’auto, le restylage des berlines compactes C4 et C4 X de Citroën, permet à ces deux autos de récupérer le nouveau style de la marque à l’avant comme à l’arrière avec en prime le nouveau logo. À bord le combiné d’instrumentation atteint désormais les 7 pouces.

Cupra Raval

C’est l’an prochain que l’on découvrira la version de série de la citadine électrique Cupra Raval qui devrait être commercialisée à la fin de 2025 ou au début de 2026. Utilisant une base technique dénommée MEB Entry, cette citadine sera déclinée ensuite en SUV urbain.

Dacia Jogger

Seul sept places de la gamme Dacia, le break Dacia Jogger va bénéficier d’un deuxième restylage (le premier avait permis d’intégrer le nouveau logo de la marque) pour l’année 2025. Cela va lui permettre de se rapprocher en style du Dacia Duster, l’un des derniers nés de la marque roumaine.

DS 8

Se nommera-t-elle DS 8 ou prendra-t-elle un autre nom ? Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’une berline (crossover) fastback chez DS Automobiles est prévue pour bientôt, mais la commercialisation n’interviendrait qu’à la mi-2025. Elle pourrait être uniquement électrique avec une puissance de plus de 200 ch.

Ferrari Roma Modificata

S’agit-il d’un modèle inédit ou d’une évolution importante de la Ferrari Roma ? Si le doute est permis nous penchons cependant pour la deuxième explication qui transformerait la Roma en Roma Modificata. Cette version modifiée pourrait être dévoilée vers la fin de l’année 2025 pour une commercialisation en 2026.

Honda Prelude

Dévoilée en avant-première à Goodwood sous la forme d’un concept car, la nouvelle Honda Prelude (héritière des cinq générations de Prelude produites de 1978 à 2001) devrait être dévoilée dans sa version de série avant la fin de l’année 2025, elle disposera d’une motorisation hybride.

Jaguar I-Type

Pas très belle sous son camouflage la future Jaguar électrique qui pourrait se nommer « I-Type » est sur la route. Cette auto sera dévoilée, mais sous la forme d’un concept car à Miami le 2 décembre prochain. Jaguar indique que la voiture de série affichera plus de 600 ch et 700 km d’autonomie.

Kia EV4 Hatchback

Malgré l’omniprésence des SUV, la marque coréenne n’en oublie pas les berlines. Comme la Kia EV4 Hatchback qui poursuit encore ses essais de mise au point. Cette auto utilise la plateforme E-GMP avec une architecture de 400 volts, comme celle du SUV Kia EV3 qui va lui fournir batteries et motorisations.

Kia Ceed

Le concept car Kia K4 5DR donne de bonnes indications sur la nouvelle génération de la Kia Ceed qui arrivera en Europe vers la fin de 2025. Le lancement de la nouvelle Kia Ceed pourrait entraîner certains bouleversements dans la gamme Ceed où l’on pourrait voir disparaître certaines variantes de carrosserie.

Lancia Ypsilon

Grâce à la nouvelle Lancia Ypsilon, la marque italienne renaît en Europe. Cette citadine disponible en versions électrique et micro-hybride va connaître une déclinaison sportive (HF) électrique de 280 ch. Elle reprendra des éléments techniques de l’Abarth 600e : motorisation et différentiel mécanique.

Lexus IS

Le concept car LF-ZC donne un bel aperçu de la grande berline électrique qui devrait arriver en toute fin d’année 2025. Nouveau fer de lance de la marque, cette auto devrait prendre sans doute la place des ES et LS afin de confirmer la volonté de Lexus de devenir 100 % électrique en Europe dès 2030.

Mercedes CLA

Les Mercedes Classe A et Classe B n’étant pas reconduits, c’est la nouvelle Mercedes CLA disponible en électrique et en thermique qui servira d’entrée de gamme en 2025. Cette auto utilise une nouvelle plateforme MMA qui servira de base technique aux nouveaux Mercedes GLA et Mercedes GLB.

Mini Cabriolet

Malgré d’importants investissements dans le domaine des modèles électriques, la marque anglaise Mini conserve des modèles thermiques comme la nouvelle Mini Cabriolet. Elle est disponible en plusieurs niveaux de puissance : 163 ch, 204 ch et bien sûr la version John Cooper Works de 231 ch.

Nissan Micra

Comme on peut le voir sur un document en fuite, la Nissan Micra électrique ressemblera beaucoup à la Renault 5 E-Tech Electric. Quoi de plus normal puisque la petite japonaise reprend la même base et sans doute les mêmes motorisations et sera produite dans la même usine à Douai dans le Nord.

Porsche Boxster Electric

Pour Porsche le passage à l’électrique est acté et si le constructeur allemand a déjà avec les Taycan et Macan des modèles « zéro émission » il lui faut poursuivre ses efforts. C’est pourquoi les Boxster et Cayman vont devenir électriques alors que la Porsche 911 sera la dernière à passer au tout électrique.

Renault Clio

Afin de conserver une offre thermique attractive dans sa gamme, le constructeur Renault, en même temps qu’il lance les R5 et R4 électriques, va renouveler ses Renault Clio et Renault Captur. Pour la Clio, il s’agira plus d’un très gros restylage qu’une nouvelle génération puisque la plateforme de la Clio 5 sera conservée même si Renault la présente comme telle.

Volkswagen ID. 2

Ce n’est qu’en 2026 que l’on devrait voir débarquer sur le marché la citadine électrique ID.2 de Volkswagen, mais il se pourrait bien qu’en avant-première la marque de Wolsburg nous dévoile tous ses secrets vers la fin de l’année 2025, avec peut-être le prix de l’entrée de gamme : moins de 25 000 € ?

Volvo ES90

La marque suédoise ne tourne pas le dos aux berlines et va proposer en 2025, une berline électrique Volvo ES90 qui va utiliser la plateforme SPA2 et qui viendra concurrencer les Audi A6 e-tron, BMW i5 et Mercedes EQE. Elle devrait offrir le choix entre trois niveaux de puissance : 279, 408 et 517 ch.