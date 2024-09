La Volvo ES90 essaiera de battre la Tesla Model S

Nous venons d’essayer l’EX90, l’énorme nouveau SUV électrique de Volvo qui s’attaque aux Mercedes EQS SUV et autres BMW iX sur le segment des gros modèles familiaux premium. Le constructeur suédois a profité de cet évènement pour présenter aussi la version restylée du XC90 thermique et hybride, mais aussi pour annoncer une nouvelle berline électrique qui doit rejoindre la gamme dès l’année prochaine.

Cette nouvelle berline électrique sera grosse. On parle d’une longueur aux alentours des cinq mètres, ce qui la positionnera en face des Tesla Model et autres BMW i5 et autres Volkswagen ID.7. Volvo vient de dévoiler sa silhouette mais il faudra attendre 2025 pour la découvrir en intégralité.

Quid des Polestar 5 et Lotus Emeya ?

Cette Volvo ES90 sera donc la cousine des Polestar 5 et Lotus Emeya, deux autres grosses berlines électriques du groupe chinois Geely qui possède aussi bien Volvo que Polestar, Lotus, Zeekr ou encore Smart. Certes, le positionnement de la Volvo sera très probablement à la fois moins sportif et moins élitiste que celui de ses deux sœurs à quatre portes, mais on se demande si le marché est suffisamment important pour que la cohabitation entre ces trois modèles se passe sans encombre (d’autant plus qu’il faudra ajouter le break Zeekr 001 sur certains marchés).

Rappelons que Lotus vient de révoir à la baisse ses objectifs de ventes pour les années 2024 et 2025 et que Polestar, toujours dans une situation assez délicate, vient de changer de patron. Volvo vient aussi d’annuler son projet de ne plus vendre que des modèles électriques à partir de l’année 2030.