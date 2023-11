Polestar montre la 5, future rivale de la Porsche Taycan

Comme c’est un peu la mode, la marque Polestar a organisé hier soir un grand évènement de présentation de ses nouveautés et de ses futurs modèles à Los Angeles. Lors du « Polestar Day », la division sportive de Volvo a montré sa berline 2 améliorée mais aussi son nouveau SUV 3 et le 4, ce crossover au profil de grosse berline surélevée attendu pour l’année prochaine. Outre deux concept-cars, le constructeur en a aussi profité pour montrer la version quasi-définitive de la 5, une grosse berline électrique sportive dont la commercialisation est prévue pour l’année 2025.

Polestar met en avant certains éléments techniques intéressants sur cette voiture, comme la possibilité de récupérer 160 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes de charge rapide grâce à une technologie de StoreDot et une architecture à 800 Volts. Avec une puissance maximale de 872 chevaux (et 900 Nm de couple) via deux moteurs électriques, cette grosse berline électrique promet de s’attaquer à la Porsche Taycan et à la Tesla Model S Plaid.

Une concurrence interne ?

On se demande cependant si cette Polestar 5 ne risque pas de concurrencer une autre nouveauté interne au groupe Geely, la Lotus Emeya. Reprenant un concept assez similaire avec une carrosserie aux dimensions généreuses et une forte puissance en version haut de gamme (918 chevaux), l’Anglaise veut elle aussi piquer des clients à la berline électrique de Porsche. Cette dernière ne restera d’ailleurs pas les bras croisés face à la concurrence, puisqu’elle va passer à une version améliorée d’ici l’année prochaine au plus tard. Avec sous le capot, environ un millier de chevaux dans sa version Turbo S la plus puissante pour répondre enfin aux performances en ligne droite de Tesla…