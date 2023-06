Scoop – Porsche Taycan Turbo GT 1 000 ch : ça se précise

On l’avait vu près du cercle arctique il y a quelques mois, c’est maintenant dans la chaleur estivale du Massif de l’Eifel et dans ses alentours, que la Porsche Taycan Turbo GT poursuit ses essais. Sous sa carrosserie parfaitement camouflée se cache une motorisation électrique de 1 000 ch. Une telle puissance est nécessaire pour concurrencer la Tesla Model S Plaid et tenter de battre le record du tour détenu par la Tesla sur la Nordschleife.

Avec l’arrivée de cette Porsche Taycan Turbo GT, Porsche en profitera pour rénover l’ensemble de sa gamme Taycan. On peut apercevoir ce restylage sous les adhésifs qui recouvrent cette Taycan Turbo GT. Porsche qui a déjà vendu plus de 100 000 Taycan (toutes carrosseries confondues) espère bien en restylant son modèle poursuivre sur sa lancée et conquérir tout un tas de nouveaux clients qui souhaitent se convertir à l’électrique.

Cette auto de 1 000 ch devrait disposer de trois électromoteurs et devrait être vendue à un tarif de 200 000 €. Elle viendra coiffer la gamme Taycan de fort belle manière en proposant un intérieur rénové et de nouvelles aides à la conduite. Porsche qui poursuit tambour battant l’électrification de sa gamme proposera dans quelques mois, outre le restylage de la Taycan, son SUV Porsche Macan électrifié, mais aussi les Porsche Boxster et Porsche Cayman dotées elles aussi d’une motorisation électrique. Les temps changent, mais la marque allemande est prête à passer au tout électrique.