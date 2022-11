De grosses batteries et plus de 600 ch pour le Porsche Macan électrique

Les constructeurs automobiles veulent réduire la taille des batteries, mais il faudra pour cela que la technologie progresse. Car en attendant, la taille et la masse des batteries des nouveaux modèles à zéro émissions ne cessent d'augmenter. Alors qu'Audi vient de lancer son Q8 e-tron possédant désormais des accumulateurs de 114 kWh de capacité dans sa version haut de gamme, on apprend que le futur SUV électrique de Porsche pourra lui aussi compter sur des « piles » au dimensionnement généreux.

D'après les journalistes anglais d'Autocar qui ont pu s'entretenir avec Antoon Janssen, le responsable moteur du futur Macan électrique, le SUV disposera de batteries d'une capacité de 100 kWh environ. Il s'agirait du bon compromis en matière d'autonomie et d'encombrement pour ce genre de véhicules d'après les responsables du projet. A titre de comparaison, la Porsche Taycan actuelle possède des batteries d'une capacité brute de 93,4 kWh (83,7 kWh net).

Plus de 600 chevaux

Conçu sur la nouvelle plateforme modulaire PPE, le Macan électrique développera plus de 600 chevaux dans sa version la plus puissante. Il bénéficiera de réglages sportifs mais devrait pouvoir dépasser assez largement les 400 kilomètres d'autonomie (un minimum pour ce genre de véhicule à la vocation familiale, assurément). Il sera officiellement lancé dans le courant de l'année 2024. Rappelons que d'ici 2025, Porsche prévoit de vendre environ 50% de voitures électriques dans le monde. Cette proportion doit même atteindre les 80% d'ici 2030. Quant au Macan thermique actuel, il restera au catalogue quelques années de plus même s'il se vend beaucoup moins bien en France depuis la montée du malus écologique qui le rend nettement plus cher.