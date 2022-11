Quatre ans déjà qu'il foule nos routes. Quatre ans qu'on se moque de son nom. Quatre ans à attendre qu'Audi modifie un tantinet son e-tron, et pas seulement pour changer son patronyme. Car dans l'espace très VIP des gros SUV électriques, la bataille fait désormais rage. Pour que les anneaux ne laissent pas distancier par BMW et son IX, il y avait urgence pour mettre à jour de son e-tron, le plus ancien de la bande.

dailymotion Présentation vidéo - Audi Q8 e-tron (2023). Il change de nom et ses batteries prennent du galon

Le terme de mise à jour est d'ailleurs beaucoup plus approprié que celui de restylage, tant les signes extérieurs de transformation sont discrets. Ils ont néanmoins le mérite d'exister. Ainsi, la face avant est quelque peu modifiée, et les optiques sont mieux intégrées dans la continuité de la calandre qui, curieusement semble moins agressive. À l'arrière aussi, les feux et la barre de LED qui embrasse tout le hayon ont été légèrement retouchés. Des modifications qui touchent bien évidemment le Q8 e-tron, la version SUV classique, mais aussi le Q8 e-tron sportback, qui n'est autre que sa version "coupé', et bien entendu, le sportif de la bande : le SQ8.

L'intérieur est quant à lui peu modifié. Seul changement, quelques matériaux de la planche de bord diffèrent et sont désormais fabriqués en matériaux recyclés. Les écrans sont toujours au nombre de trois. Le premier propose des compteurs numériques, le deuxième, de 10 pouces affiche les données d'infotainement, et le troisième, situé juste sous l'écran central, permet de régler la clim. Les fameux rétroviseurs caméra sont eux aussi toujours de la partie. Mais les gros changements sont sous le capot, ou plutôt, sous le plancher. Car depuis la naissance de l'e-tron en 2018, les batteries ont fait de sévères progrès, les moteurs et l'autonomie des autos aussi.

Alors le Q8 e-tron de base (la version 50) qui n'offrait que 440 km de tranquillité à ses conducteurs s'est upgradé pour atteindre le chiffre rond de 500 km. Et pour cause : la taille de la batterie est passée de 64 kWh, à 95 kWh. La puissance de cette version connaît elle aussi une inflation, puisqu'elle passe de 340 à 400 ch, La version la plus puissante voit quant à elle son autonomie passer de 580 à 600 km, avec sa batterie qui atteint désormais 114 kWh, au lieu de 95 auparavant. Le sportif SQ8, qui hérite lui aussi de la plus grosse batterie, conserve quant à lui, ses 500 ch d'origine. Tous ces nouveaux modèles bénéficient de charges allant jusqu'à 170 kW.

Cette évolution bénéficie aussi d'une mise à jour du moteur, du moins du second bloc situé à l'arrière. Toujours asynchrone, il bénéficie désormais de 14 bobines au lieu de 12. L’intérêt ? Offrir un meilleur couple, tout en ne consommant pas plus d'électricité. La version SQ8 dispose toujours de trois moteurs, l'un à l'avant, et les deux autres à l'arrière.

Un prix en nette augmentation

Évidemment, ces différentes modifications ont forcément une incidence sur le poids de l'engin et son prix. Et si du côté de l'embonpoint, il n'a point été communiqué pour le moment, on connaît au moins le prix d'attaque de celui qui n'est plus l'e-tron, mais le Q8 e-tron : il démarre à 86 700 euros. Un gap conséquent puisqu’il s'affichait, avant ce restylage disponible au premier trimestre 2023, à 78 800 euros.