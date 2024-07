Des garde-boues indispensables à la bonne santé de votre voiture

On les néglige trop souvent car pour beaucoup d’automobilistes ils ne sont qu’une protection placée autour de la roue. Peu imaginent à quel point leur présence est importante et, encore moins, que leur mauvais état peut vous faire recaler lors d’un contrôle technique.

Mise en place entre la roue et la carrosserie sous chaque aile, les garde-boues protègent la voiture des projections de neige, de graviers, d’eau et bien sûr de la boue. En fait si les garde-boues placés sur le train avant protègent votre carrosserie, ceux installés à l’arrière sont aussi indispensables pour protéger les véhicules qui vous suivent de ces mêmes projections.

De fait, selon sa localisation, le garde-boue change de fonctions. Il suffit pour vous en convaincre de suivre un poids lourd aux bavettes usées un jour de forte pluie, ou sur une route fraîchement gravillonnée ! Après cette expérience vous ne regarderez plus vos garde-boues de la même manière.

Quel garde-boue choisir ?

Il n’existe pas un type mais plusieurs modèles de garde-boue. Si leur forme dépend de la référence de votre voiture, leur matière et leur conception répondent à des exigences de résistance, de souplesse et de prix.

Ainsi, on distingue les garde-boues standards les plus courants que l’on retrouve sur la majorité des véhicules, des modèles aérodynamiques dotés de trous de ventilation et d’éléments découpés plus particulièrement destinés aux sportives ou aux grosses cylindrées.

Ils sont fabriqués dans différentes matières en fonction de la gamme du véhicule et des qualités définies par le constructeur. Ainsi, les garde-boues en plastique sont résistants mais rigides ; en caoutchouc ils sont souples mais plus fragiles que les premiers, bien que peu onéreux ; les meilleurs étant les garde-boues en polyuréthane qui, bien que fort chers, sont à la fois résistants et élastiques.

Pourquoi les garde-boues doivent-ils être changés ?

Bien que prévus en théorie pour durer toute la vie du véhicule, les matériaux qui composent le garde-boue vieillissent, s’usent et vont finir par se craqueler jusqu’à laisser apparaître des micro fissures. De même, le choc d’une pierre, un accrochage de l’aile, peuvent entraîner des fissures, des rayures, voire un arrachement partiel de l’élément. Si cela se produit, votre carrosserie ne sera plus protégée et vous risquez au fil du temps l’apparition de corrosion dont vous ne vous apercevrez que trop tard.

En plus, un garde-boue abîmé peut finir par se détériorer jusqu’à se détacher par morceaux lorsque vous conduisez et risquer de se bloquer au niveau du système de freinage en causant des dégâts.

Comment changer un garde-boue ?

Il est très facile de changer un garde-boue endommagé. Commencez par démonter la roue pour avoir un accès total au passage de roue. Le garde-boue est fixé en général à l’aide de vis, d’agrafes ou de boulons, à la fois sur l’aile et sur le passage de roue.

Dévissez les fixations du garde-boue côté carrosserie, puis côté roue. Retirez ensuite les agrafes situées en haut du garde-boue ce qui vous permettra de le déposer. Il suffit ensuite de le remplacer par un modèle neuf d’origine constructeur. Cet élément est particulièrement important car si le garde-boue ne correspond pas parfaitement à la référence destinée à votre véhicule, en termes de matériaux, de forme et surtout au niveau des systèmes de fixation, vous serez sans doute obligé de le former et d’adapter ces dernières sur celles existantes de la carrosserie, ce qui n’est pas une mince affaire. Le garde-boue doit en effet absolument épouser les courbes du passage de roue, sans forcer. S’il s’adapte parfaitement il vous suffit de le fixer en place en prenant soin d’utiliser des vis et des attaches neuves.

Combien coûte un garde-boue ?

Le prix d’un garde-boue dépend bien évidemment du modèle de véhicule auquel il est destiné et de sa complexité, mais également de la matière (plastique, caoutchouc ou polyuréthane). Les prix varient de 13 à 84 € environ pour un modèle standard.

Si vous optez pour une pièce d’origine constructeur commandée chez le concessionnaire, cette dernière sera certainement plus onéreuse mais vous aurez la garantie d’un ajustement parfait et d’une pièce de qualité identique à l’originale, ce qui n’est pas toujours le cas avec les éléments commandés sur internet qui peuvent vous réserver de mauvaises surprises.

Si vous décidez de passer par un garagiste, le changement sur un véhicule de base vous coûtera en fonction de la complexité et du temps de montage entre 120 et 350 €, pièces comprises. Bien évidemment, le coût ne sera pas le même sur un modèle haut de gamme dont le prix des pièces est forcément plus onéreux.