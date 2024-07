"Cette voiture garée dans votre allée est un agent secret potentiel"

Intéressante tribune publiée chez nos confères d'Automotive News, média américain consacré à l'économie du secteur auto. Selon son auteur, Michael Dunne, dirigeant de la société Dunne Insights, "ce truc garé dans votre allée n’est pas une voiture. Il s’agit d’un superordinateur mobile qui ressemble à une voiture."

L’auteur déroule le fil de sa pensée avec certains éléments qui peuvent en effet donner un petit frisson. Ainsi, la navigation en temps réel, les divertissements à la demande et les systèmes d’aide à la conduite pourraient tout aussi bien se retourner contre nous s’ils étaient manipulés de façon malveillante. "Alors que les tensions géopolitiques avec des adversaires tels que la Russie et la Chine s’intensifient, les dirigeants de Washington acceptent les risques potentiellement dévastateurs", estime Michael Dunne. "La Chine construit actuellement certains des véhicules les plus avancés au monde, propulsés par des caméras haute définition, des microphones, une intelligence artificielle et des superordinateurs. Les véhicules modernes ont besoin de ces données pour la conduite autonome, la connectivité et la mise à jour des logiciels et des systèmes informatiques du véhicule. Les mêmes données, qui peuvent être transmises par voie hertzienne, peuvent également être utilisées à des fins sinistres."

Et l’auteur de citer le directeur d’une société de conseil spécialisée dans les logiciels, selon qui "ce que ces voitures peuvent faire dépasse l'imagination de la plupart des gens. Comme un vide géant, elles aspirent des images avec des détails étonnants, affinent les informations grâce à l'intelligence artificielle et envoient ces données sur Internet n'importe où sur la planète."

De ce fait, ces appareils mobiles pourraient agir comme des "machines d'espionnage furtives" dotées de caméras qui collectent des données sur l'utilisateur et l'environnement 24 heures sur 24.

Par contre, on suit moins l’auteur quand il évoque le risque de prise de contrôle à distance des véhicules, "pour s'arrêter ou accélérer dans les intersections, comme dans le film Netflix, "Leave the world behind". Notre choc du 11 septembre ne serait rien comparé au chaos qu’une telle attaque déclencherait." Or, même des hackers de talent ne peuvent aujourd’hui faire mieux que d’ouvrir à distance une Tesla ou, dans le meilleur des cas, accéder au système d’infodivertissement. C’est déjà énorme certes, mais rien que cela suppose des mois de travail !

Agents roulants, agents dormants

Reste que les voitures s'apparenteraient à des "agents dormants" d’autant plus efficaces qu’ils sont mobiles, discrets et insoupçonnables…ou presque. "Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre comment un adversaire étranger comme la Chine pourrait utiliser [les renseignements provenant des voitures] pour poser un risque sérieux à notre sécurité nationale et à la vie privée des citoyens américains", avait d’ailleurs déclaré la Secrétaire des Etats-Unis au Commerce Gina Raimondo au printemps dernier.

"Ces machines d’espionnage mobiles présentent un triple danger : pour notre vie privée, notre sûreté et notre sécurité , conclut Dunne, ajoutant que "dans « L'Art de la guerre », Sun Tzu encourage ses généraux à recruter des « espions locaux » pour fournir des informations sur l'adversaire avant une bataille. Des millions d’Américains conduisant des voitures chinoises à travers le pays pourraient être des super-espions locaux et des rampes de lancement involontaires – se cachant à la vue de tous."

Alors bien sûr, on peut déceler derrière tout ça une volonté de justifier le protectionnisme industriel le plus strict, lequel s’accommode pourtant très mal des visées expansionnistes d’un Tesla, entreprise américaine qui représente justement la quintessence même de la voiture ultra-connectée et vendue dans des pays du monde entier. "Il y a trois ans, la Chine (où Tesla a vendu plus de 600 000 voitures l’an dernier, NDLR) a annoncé que toutes les Tesla étaient interdites d'entrer dans toute base militaire chinoise et dans les lieux où se réunissent les plus hauts dirigeants du pays", rappelle Dunne pour appuyer sa démonstration. Mais il omet de rappeler que ces interdictions ont fini par être levées au printemps, après que les autorités locales ont constaté que les Tesla fabriquées en Chine satisfaisaient pleinement aux exigences de sécurité en vigueur. Reste qu'au train où vont les choses, il n'est pas impossible que la science-fiction devienne un jour réalité.