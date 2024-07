Le garage des Avengers qui participent aux JO

Les États-Unis ont envoyé une équipe de basket de légende aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, etc. Cette constellation de stars sera emmenée par LeBron James, marqueur le plus prolifique de l’histoire de la NBA. Surnommée, les « Avengers », l’équipe nationale américaine débutera son premier match le 28 juillet contre la Serbie avec un maillot inspiré du costume de Captain America et conçu en partenariat avec Marvel et Nike. Hormis le basket, tous ont une passion commune pour les grosses mécaniques. Voici le garage de ces As du ballon orange.

LeBron James, propriétaire d'une Rolls Cullinan

Star des Lakers, double médaillé d'or olympique et quadruple champion NBA, LeBron James portera le drapeau américain lors de la cérémonie d'ouverture. Le basketteur âgé de 39 ans est officiellement devenu milliardaire, selon Forbes. Il est passionné de grosses mécaniques et possède une collection impressionnante de voitures de luxe. Voici une partie de son garage de rêve.

Kevind Durant a craqué pour la Ford GT 40 du Mans

L’ailier des Suns de Phoenix est l’un des plus titrés des « Avengers 2024 ». Deux fois champion de NBA, 3 fois champion olympique (2012, 2016, 2020), champion du monde avec la Team USA (2010) et meilleur joueur du championnat du monde 2010. Avec un salaire annuel, hors sponsors, évalué à plus de 47 millions de dollars, le champion s’est composé une collection de rêve avec en point d’orgue une Ford GT40 de 1966, celle qui permis à la firme américaine de battre Ferrari et de remporter les 24 Heures du Mans à quatre reprises successives, de 1966 à 1969.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Stephen Curry aime Porsche

Le meneur des warrior de Golden States est reconnu pour ses tirs à trois points. Depuis 2021, il détient le record du plus grand nombre de trois points marqués dans l'histoire de la NBA. Le quadruple champion de NBA est un amateur de voitures de sports et affectionne particulièrement Porsche avec comme pépite, une Porsche GT3RS.