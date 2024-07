Tout savoir sur le profond restylage de l'Audi A4 B6/B7 (2001-2008)

Cette génération d’A4, nom de code B6, apparue en 2001 et revue en 2004 l’illustre parfaitement. C’est donc au tout début du millénaire que cette berline est lancée. Trois finitions sont disponibles (Référence, Pack et Pack Plus) avec un intérieur particulièrement soigné. Le cuir et la ronce de noyer apportent une touche de luxe et la qualité des matériaux employés et leur ajustement font office de référence.

Elle reçoit également du beau monde sous le capot en allant du quatre cylindres 1.8 turbo de 150 ch au V6 3.0 de 220 ch en essence. Le diesel est bien sûr omniprésent avec notamment des V6 atteignant 180 ch. En toute logique, la transmission à quatre roues motrices quattro est de la partie.

L’Audi A4 n’est pas pour autant parfaite puisque malgré son appartenance à la catégorie des berlines familiales, sa capacité d’accueil est limitée. L’habitabilité, notamment à l’arrière, et le volume du coffre n’ont rien d’extraordinaire et les suspensions fermes nuisent au confort.

La solution serait alors de se diriger vers le break Avant. Mauvaise pioche car celui-ci cache un coffre plus petit banquette en place, 442 litres contre 445 ! Il fait nettement mieux lorsque cette dernière est en place avec 1 184 litres. Toutefois, passez votre chemin si vous recherchez un déménageur.

En mars 2003, l’A4 muscle le jeu avec la déclinaison S4 dont le V8 4.2 développe 344 ch. Avec une telle puissance, le limiteur de vitesse maximale réglé à 250 km/h n’a aucun mal à être atteint.

Le restylage de septembre 2004

Une fois n’est pas coutume, Audi décide de mettre les petits plats dans les grands et d’investir pour la deuxième partie de carrière de sa berline (mais aussi pour le break et le cabriolet). Apparue pour la première fois sur l’Audi A8 en 2004, l’A4 adopte également l’imposante calandre dite "single frame".

De par sa taille presque déraisonnable, elle transfigure la partie avant de l’Allemande, mais ce n’est pas tout. Les optiques sont redessinées, de même que le bouclier et le capot. Fait rare dans l’industrie automobile, le profil est également revu avec l’apparition d’une ligne de caractère plus prononcée.

Quant à l’arrière, il perd son aspect arrondi pour devenir plus plat et adopte des feux inspirés du concept Nuvolari vu la même année. À noter que sa longueur est supérieure de près de quatre centimètres. Le changement du style est tel que la marque remplace le code de B6 à B7.

En revanche, Audi ne juge pas nécessaire de faire évoluer l’habitacle de sa berline puisque seul le volant est modifié, son centre prenant désormais la forme de la nouvelle calandre.

Toutefois, la gamme est revue avec un équipement enrichi (capteur de pluie, jantes de 17 pouces…) et de nouvelles appellations : Attraction, Ambiente, Ambition, S line et Ambition Luxe.

Si le conducteur ne perçoit pas de différence une fois installé à bord, il a la possibilité de découvrir de nouvelles sensations grâce aux nouveaux moteurs comme le 2.0 TFSI de 200 ch, le 2.0 TDI de 140 ch ou encore l’onctueux V6 3.0 TDI de 204 ch, qui atteindra par ailleurs 233 ch en décembre 2005. À noter aussi qu’en mars de la même année apparaissent le 2.0 TDI de 170 ch et le V6 2.7 TDI de 180 ch.

Enfin, ceux qui apprécient les "cœurs gros comme ça" ou qui ne veulent pas rouler en BMW M3 E90, Audi lance en février 2006 la RS4 dont le V8 atteint 420 ch sans avoir recours à un turbo ou un compresseur.

Le restylage de l’Audi A4 en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage de la berline

Le restylage du break Avant

Le restylage du cabriolet