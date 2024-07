JO : pourquoi le dernier porteur de la flamme ne viendrait-il pas du monde de l'automobile ?

C’est le secret le mieux gardé de ces JO, Qui sera le dernier porteur de flamme qui s’en ira, à l’issue de la cérémonie d’ouverture de ces JO, trottinant jusqu’à la vasque ? Mais puisque personne, hormis le patron des jeux Tony Estanguet et sa propre famille ne semblent connaître l’identité de cet illustre reconnu, les rumeurs vont bon train sur le nom de la star mystérieuse.

Qui sera donc le dernier coureur vêtu de blanc ? Zinedine Zidane, Marie-Jo Pérec, Kylian Mbappé ou Omar Sy ? Tous sont d’immenses sportifs ou des personnalités françaises connues internationalement. Mais dans cette liste supputée de porteurs, on ne compte aucune figure issue du monde de l’automobile. Alors, puisqu’il reste quelques heures pour réparer cette terrible injustice, nous avons tenu à suggérer quelques noms qui pourraient parfaitement satisfaire les organisateurs, puisqu’ils ont tous une stature internationale.

Le professeur, en petite foulée

Ainsi, lorsque l’on s’appelle Alain Prost, que l’on totalise 4 titres de champion du monde de F1, lorsqu’on a eu l’insigne honneur d’avoir pour meilleur ennemi Ayrton Senna, on peut décemment revendiquer le titre de dernier porteur. Le sport auto n’est pas une discipline olympique ? Et alors, elle l’a bien été en 1900 et en 1936. Alors pourquoi pas le professeur.

L'Alsacien volant tout feu tout flamme

Lui aussi a été champion du monde, et pas moins de neuf fois. Sébastien Loeb peut donc lui aussi postuler pour la dernière flamme. C’est très simple : il est le pilote le plus titré de toute l’histoire du sport auto, avec neuf titres mondiaux et sans années sabbatiques : le garçon a enchaîné ses victoires de manière consécutive. Alors pourquoi pas l’Alsacien volant.

Carlos Tavares, champion du monde monétaire

Mais pourquoi réserver le rôle à de purs sportifs ? La France de l’automobile dispose également de champions dans leurs domaines, même s’ils sont éloignés des JO. Il en va ainsi de Carlos Tavares. Les grands sportifs cumulent les titres et les médailles ? Lui aussi, dans son domaine. Avec sa rémunération de 36,5 millions d’euros au titre de l’exercice 2023, il est le patron le mieux payé du CAC 40 et devance ses homologues de l’automobile, dépassant largement les boss de Toyota et Ford. C’est qui le meilleur ? Ou du moins le plus cher ?

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Carlos Ghosn, champion de l'évasion

Il est pourtant une autre discipline ou les Français excellent. Et cette discipline, comme les hauts salaires, n’est pas non plus jugée digne d’être olympique. C’est dommage, car nous disposons dans nos rangs automobiles d’un champion hors pair qui, à l’issue de la cérémonie, pourrait parfaitement faire l’affaire. Il s’agit bien entendu de Carlos Ghosn, le Houdini de Renault Nissan, l’homme qui a réussi à fausser compagnie à la justice japonaise à bord d’une valise, le 29 décembre 2019. Il s’est fait la malle, et à ce titre, les organisateurs de Paris 2024 devraient examiner sa candidature.

Alpine, flamme collective

Évidemment, cette liste de personnalités n’est pas exhaustive et d’autres noms sont susceptibles de l’allonger. Et même des collectifs, comme les dirigeants de l’écurie Alpine F1 toujours au sommet du team management approximatif. Sauf qu'il reste peu de temps pour arrêter une décision. Mais il n’est pas trop tard pour nous contacter. Il suffit à Tony Estanguet de glisser un commentaire ci-dessous et nous le rappellerons dans la foulée. Sans faute.