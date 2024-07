Les Français aiment pratiquer le cyclotourisme en payant leurs vélos moins chers

La raison d’une telle étude est logique : le vélo à assistance électrique permet de rouler plus longtemps, plus haut, plus loin, qu’importe la condition physique. Le cyclotourisme a pour but la découverte, à l’instar de la marche en forêt par exemple. Il permet de visiter plus d’environnements que la marche. Bref, la promenade à vélo c’est chouette. La balade à vélo électrique, c’est facile. Ça se tient.

Seulement, qu'est-ce que le cyclotourisme ? Nous aurions pu commencer par là. Imaginez que vous souhaitez visiter des lieux inaccessibles aux voitures, comme aux deux roues. Il reste la marche et le vélo. Le cyclotourisme, c’est ça. Entre autres.

Car il s’agit également de rouler parfois longtemps. Le rythme n’est pas forcément élevé, mais les sorties peuvent durer plusieurs heures jusqu’à quelques jours. Il est alors question de camper, le vélo chargé de bagages. C’est là que le VAE prend tout son intérêt : il permet de voyager plus facilement, plus longtemps. Car parcourir une centaine de kilomètres dans la journée n’est pas donné à tout le monde.

Ajoutez à cela la photographie, l’autre grande passion des Français, et vous obtenez un carton plein de l’activité en plein air et d’envie de parcourir le monde.

Cet enthousiasme engendre forcément des développements. La France, par exemple, compte 59 véloroutes pour un total de 26 115 km.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter



Le cyclotourisme plaît, mais il plaît comment ?

En ce qui concerne la méthodologie, cette étude réalisée en avril 2023 a porté sur un échantillon de 1 000 Français, âgés de 18 à 75 ans. Ainsi, 25 % des Français ont déjà pratiqué le cyclotourisme. Majoritairement des hommes d’ailleurs (29 %) et des « jeunes » entre 18 et 34 ans (35 %).

Autre statistique intéressante, 71 % des utilisateurs de VAE pratiquent le cyclotourisme.

Le marché du reconditionné, tremplin pour vélo

Selon Toussaint Wattinne, le co-fondateur d’Upway, le reconditionné permet de démocratiser le vélo. Leur entreprise, installée à Gennevilliers, reconditionne tout type de vélo, du VTT au cargo. Il y a bien mention de l’écologie qui, pour le coup, a du sens : d’un côté, arpenter des zones de verdure à vélo est plus sain qu’en véhicule motorisé. Puis le reconditionné permet de tourner en cycle presque fermé. C’est du moins ce que pensent 47 % des sondés.

Mais c’est surtout le prix qui intéresse les Français. Un vélo reconditionné coûte environ 30 % moins cher que sa version neuve. Sachant que des vélos de cyclotourisme se trouvent entre 1 800 et 6 000 euros, l’achat en occasion permet de réduire la dépense, ou d’avoir accès à une gamme supérieur pour le prix d’un vélo de gamme inférieure acheté neuf.

Enfin, le cyclotourisme, comme la vanlife, est un phénomène social qui prend sévèrement de l’ampleur. Outre la sensation de renouer avec la nature et de se retrouver, il limite le rayon de déplacement et donne envie de découvrir ce qui n’est finalement pas si loin de nous.