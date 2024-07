Sur le Nürburgring, la nouvelle Audi RS7 Avant fait quelques tours pour des essais de mise au point.

Chez Audi la dernière génération des modèles thermiques de la marque aux anneaux se prépare. On a découvert l’Audi A5 qui remplace l’Audi A4, voici qu’arrive l’Audi A7 qui prendra la place dans la gamme de l’A6 thermique, la nouvelle Audi A6 n’étant désormais qu’une voiture électrique. Dans la gamme de la future Audi A7, il y aura des versions performantes comme l’Audi Rs7.

C’est d’ailleurs une future Audi RS7 qui a été surprise par nos chasseurs de scoop sur la piste légendaire du Nürburgring. Il s’agit de l’Audi RS7 Avant qui poursuit avec assiduité ses essais de mises au point sur le circuit situé dans le Massif de l’Eifel. Là-bas, les essayeurs et ingénieurs de la marque d’Ingolstadt peuvent mettre à mal leurs autos en les bousculant dans les virages.

Motorisation PHEV pour l’Audi RS7 Avant

Sur ce prototype pris en photo, on distingue les roues énormes, les voies plus larges et l’imposant système de freinage (disques et étriers) qui caractérisent les modèles sportifs de la marque allemande. Signe des temps, ce prototype de l’Audi RS7 Avant dispose d’une motorisation hybride rechargeable afin de réduire sa consommation et ses rejets de CO2. Cela servira aussi à donner un petit coup de fouet supplémentaire au bloc thermique.

Carrosseries Break et Sportback sont au programme de l'A7

Cette voiture pourrait afficher une puissance de 650 ch, soit 20 ch de plus que l’ancienne Audi RS7 Sportback Performance qui ne devait compter que sur son moteur V8 biturbo. Ce sera aussi le premier break A7, une carrosserie qui n’existait pas dans la gamme de l'actuelle génération, l’A7 existera aussi en version RS7 dotée d’une carrosserie Sportback, des prototypes de ce type ayant été aperçu sur la route.